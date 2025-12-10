Maloletnici ubili i opljačkali vaspitačicu: Evo koliko će provesti iza rešetaka

Sud u Badahozu na zapadu Španije osudio je tri maloletnika na zatvorsku kaznu do šest godina zbog ubistva 35-godišnje prosvetne radnice, koje se dogodilo u martu.

Maloletnici su napali 35-godišnju vaspitačicu u stanu u stambenom kompleksu Gvadijana u španskoj autnomnoj zajednici Ekstremadura, prenosi RTVE.

Dva mladića osuđena su na šest godina zatvora u zatvorenom režimu i dodatne tri godine pod nadzorom zbog ubistva i nasilne pljačke, dok je devojka, koja je proglašena saučesnikom, osuđena na pet godina zatvora i tri godine nadzora.

Sud za maloletnike u Badahozu je naložio i solidarnu odštetu u iznosu od 620.000 evra koju osuđeni, zajedno sa Vladom Ekstremadure, treba da isplate porodici žrtve, navodi se u saopštenju suda.

Autor: S.M.