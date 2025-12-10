SVI DETALJI ZLOČINA KOJI JE ŠOKIRAO SVET: Holi muža prijavila da muči ljubimce, pa umrla u JEZIVIM MUKAMA

Holi Bremli, koja je imala samo 26 godina, brutalno je ubio njen muž Nikolas Metson u njihovom porodičnom domu u Stamp Endu u Engleskoj.

Nikolas je Holi prvo izbo nekoliko puta u spavaćoj sobi, a potom telo isekao na 224 komada u kupatilu i na kraju bacio kesu sa njenim ostacima u reku.

Prema istrazi, Nikolas je danima držao ostatke u kuhinji, a onda je podigao 50 funti sa Holinog bankovnog računa kako bi sa tim novcem platio svom školskom drugu Džošui da se reši ostataka, ali neke delove tela poput srca policija nikad nije pronašla.

Otkriveno je i da je Nikolas nakon ubistva četovao sa Holinim prijateljima na Fejsbuku da bi ih ubedio da je ona još živa. Policija je došla na poziv komšija koje su se uplašile za njenu bezbednost, a policija je odmah osetila snažan smrad i videla krvavu posteljinu dok se Nikolas šalio i rekao im da pogledaju da Holi nije sakrivena ispod kreveta.

Porodica je otkrila da su Holi i Nikolas devet godina bili u vezi, i u tom periodu on ju je drastično izolovao od porodice i prijatelja, jer ju je ubedio da je oni ne vole. Njeni roditelji nisu ni znali da će se oni venčati, jer je Holi pre toga pobegla sa njim i nikom nije rekla, a potom se udala se za njega, mnogo daleko od kuće.

Pre njenog ubistva u martu 2023. godine Holi je prijavila muža policiji za monstruozno ubistvo njenih ljubimaca. Nikolas je ubacio štene u mašinu za veš koja je i dalje radila kada je Holi došla kući.

Nakon toga on je ubio njenog hrčka tako što ga je stavio u blender, a zatim u mikrotalasnu nakon čega je Holi pobegla u policiju sa svojim zečevima u nadi da će ih spasiti. Međutim, kako njena majka Anet tvrdi, policija nije reagovala jer je ona nakon toga povukla optužbe.

Priča o ubistvu Holi ponovo je dospela u žižu javnosti, nakon što je njena majka Anet pokrenula peticiju da se uvede "Holin zakon", kako bi pomogla žrtvama porodičnog nasilja i pokušala da spreči da iko ikad doživi sudbinu njene ćerke.

Holina majka, naime, zahteva da se uvede zakon koji bi registrovao sve koji vrše nasilje i muče životinje, jer se smatra da su takve osobe sposobne da počine nasilje u porodici. Anet i dan danas pomaže policiji da pronađe zlostavljače i da motivišu žrtve da prijave takve zločine.

Metson je za ubistvo Holi osuđen na doživotnu robiju 2024. godine, dok je njegov drug Džošua osuđen na tri godine i tri meseca za pomaganje u prikrivanju zločina.

Autor: Iva Besarabić