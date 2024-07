Tinejdžer koji je brutalno ubio 17 ljudi napravio šok dogovor sa bolnicom: Otkrićemo šta je stvorilo zver

Nikolas Kruz, tinejžer koji je u februaru 2018. godine u školi u Parklandu brutalno ubio 17 ljudi, podelio je jezive novosti šest godina posle masakra.

Mladić je pre šest godina upao u bivšu srednju školu Marjori Stoneman Douglas u Parklandu na Floridam naoružan jurišnom puškom i krenuo u zastrašujuć pohod.

U nasilničkom činu poginulo je 17 ljudi, a 17 povređeno, što predstavlja jednu od najsmrtonosnijih pucnjava u školi u SAD.

Sada, nekoliko godina nakon tragedije, Kruz, koji služi doživotni zatvor, postigao je neobičnu građansku nagodbu sa jednom od svojih žrtava.

Kruz je pristao da donira svoj mozak medicinskoj nauci nakon što umre, a žrtve su izjavile da se nadaju da će to baciti svetlo na "šta je stvorilo ovo čudovište".

Nicolas Cruz was (19) when he shot 17 pupils dead with an AR 15 assault rifle in 2018 at Parkland school in Florida, 5 years later he has been jailed for life. #news #parkland #FYP #BreakingNews #MassShooting #Murder #Trial #Sentencing #repost Credit- @ScarcityStudios pic.twitter.com/wls7ccMdaI