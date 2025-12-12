OBJAVLJENE NOVE FOTOGRAFIJE SA EPSTAJNOVOG IMANJA! Istaknuti moćnici u društvu osuđenog pedofila, a najveću pažnju privukle one na kojima je TRAMP! (FOTO)

Na novoobjavljeni fotografijama sa imanja Džefrija Epstajna nalaze se mnoge moćne ličnosti u društvu pokojnog osuđenog pedofila, uključujući Trampa, Bila Klintona, Bila Gejtsa...

Demokrate u Nadzornom odboru Predstavničkog doma objavile su u petak fotografije sa imanja Džefrija Epstajna koje prikazuju mnoge moćne ličnosti u okruženja pokojnog trgovca seksualnim robljem, uključujući predsednika Donalda Trampa, bivšeg predsednika Bila Klintona, Stiva Benona, Bila Gejtsa, Ričarda Brensona i druge.

Mnogi od muškaraca su ranije bili povezani sa Epštajnom, mada fotografije mogu baciti novo svetlo na obim tih veza.

🚨 BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein's estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world.



Time to end this White House cover-up. Release the files! pic.twitter.com/nQNIywayb9 — Oversight Dems (@OversightDems) 12. децембар 2025.

Uzete zajedno, 19 fotografija – za koje je odbor rekao da potiču iz Epštajnovog imanja – potvrđuju da je finansijer u prošlosti bio povezan sa širokim spektrom moćnih i istaknutih ljudi čije su veze sa njim sada pod značajnom lupom.

Jedna slika objavljena u petak prikazuje ono što izgleda kao činija neobičnih kondoma sa karikaturom Trampovog lica; činija ima znak na kojem piše „Trampov kondom 4,50 dolara“, a svaki kondom nosi sliku Trampovog lica sa tekstom „Ja sam OGROMAN!“.Druga je prikazivala Trampa sa šest žena čija je lica odbor redigovao.

Među ostalima su bili Stiv Benon i Epštajn koji se fotografišu u ogledalu; Bil Klinton sa Epštajnom, Maksvelom i još jednim parom; i tehnološki milijarder Bil Gejts sa bivšim princom Endruom.

NEW: US House Oversight Committee Democrats say they're received approx. 95,000 photos from Epstein estate



Committee Dems have posted 19 of those images. Including three of Trump pic.twitter.com/G94mWSVc0J — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) 12. децембар 2025.

Bivši predsednik Harvarda Lari Samers i advokat Alan Deršovic takođe su se pojavili na slikama sa imanja.

Nijedna od objavljenih slika ne prikazuje seksualno nedolično ponašanje, niti se veruje da prikazuje maloletne devojčice. Nije bilo odmah jasno kada ili gde su snimljene, niti od strane koga.

Autor: D.Bošković