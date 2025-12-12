MELONI PRODAJE NA AUKCIJI POKLONE STRANIH LIDERA: Tepisi, nakit, cipele od pitona, predmeti vredni više od 300 evra

Ukupna procenjena vrednost je približno 800.000 evra, predmeti vredni više od 300 evra, jer ih po zakonu premijerka ne može zadržati za sebe, a spisak poklona će rimska aukcijska kuća „Bertolami Fine Art“, prodati najboljem ponuđaču, još se čeka objavljivanjje, a broj poklona je 270, trenutno se čuvaju u jednoj prostoriji u Palati Kiđi.



Prvi poklon je stigao od indijskog predsednika Narendre Modija, datira još sa Samita G20 na Baliju, u novembru 2022. godine, tradicionalna odeća žena iz Kerala. Čega sve nema, od statue Havijera Mileija sa motornom testerom u ruci, ljjubaznog poklona argentinskog predsednika u poseti Rimu, preko vreće pirinča iz Pakistana, do malih libijskih kamila. Tu je statua od krpe, poklon člana Demokratske sranke Mikele Emilijana. Tu je i petnaestak tepiha dobijenih tokom putovaja u Libiju i druge arapske zemlje.

Ali to nije sve, vredi i razmotriri dve metalne narukvice, četiri slike, metalnu pločicu, ogrlicu, prsten i minđuše. Tu su i plave cipele od pitona saudijskog dizajnera, vaze, nakit i kutije za nakit, pisaći sto u crvenom koferu, a takođe i šal koji je u Abu Dabiju poklonio albanski premijer Edi Rama za 48. rođendan premijerke, porcelanski servis za čaj koji joj je poklonio mađarski premijer Viktor Orban i keramička činija, poklon bivšeg predsednika SAD Džo Bajdena.

Autor: D.Bošković