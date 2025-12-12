UDARNO! Amerika prestaje sa finansiranjem međunarodnih sudova?! Prekidaju se procesi o Balkanu? Svi se pitaju SAMO JEDNO

Administracija Donalda Trampa planira drastične rezove u finansiranju međunarodnih sudova, uključujući projekte na Balkanu, označavajući kraj dugogodišnje američke pravosudne politike u inostranstvu.

Administracija predsednika Donalda Trampa pokrenula je pripreme za jednu od najdubljih promena američke spoljne i pravosudne politike – drastično smanjenje ili potpuno ukidanje finansiranja međunarodnih sudova i pravosudnih projekata koji su decenijama oblikovali procese na Balkanu, saznaje Newsmax Balkans iz izvora bliskih vrhu nove administracije.

Prema tim navodima, procenjuje se da su SAD u poslednjim decenijama uložile više od 100 milijardi dolara u međunarodne sudove, specijalizovana veća i slične institucije. Trampov tim ocenjuje da je taj model „prevaziđen, politički kompromitovan i finansijski neodrživ“, te da ubuduće „Amerika ne treba da plaća rešavanje tuđih unutrašnjih problema“.

Na udaru bi se našle i institucije koje su imale ključnu ulogu na Balkanu, uključujući specijalizovana veća na Kosovu i šire regionalne pravosudne projekte koji su decenijama zavisili od američkih sredstava. Prema izvorima, novac bi bio preusmeren u domaće programe u SAD.

Visoki funkcioneri nove administracije tvrde da se time prekida sa politikom prethodnog establišmenta, koji je - kako navode - koristio sankcije, međunarodne sudove i pravne mehanizme kao instrument spoljnopolitičkog pritiska.

U tom kontekstu posebno se pominje uticaj bivšeg državnog sekretara Entonija Blinkena, za kog izvori tvrde da je često usmeravao te procese prema političkim, a ne nacionalnim interesima SAD.

U fokusu novih promena našao se i specijalni tužilac Džek Smit, čije su istrage protiv Trampa - od slučaja poverljivih dokumenata do procesa vezanog za 6. januar - u Trampovom okruženju ocenjene kao „politički motivisane“.

Nakon Trampove pobede, oba postupka su obustavljena, što njegovi saradnici navode kao dokaz da su optužnice bile „deo starog političkog aparata“.

Autor: Iva Besarabić