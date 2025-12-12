'PRESTANITE SA IGRAMA OKO UKRAJINE ILI SLEDI TREĆI SVETSKI RAT' Tramp zagrmeo: Blizu smo dogovora s Rusijom, ali Kijev ponovo koči mir

Američki predsednik Donald Tramp otkrio je da je pre nekoliko dana nekoga upozorio da prestane sa „igrama“ oko ukrajinskog pitanja, uz pretnju da će tako izazvati Treći svetski rat.

- To zapravo ne utiče na SAD, osim ako stvari ne izmaknu kontroli. Ovakve stvari mogu da se završe Trećim svetskim ratom. Pre nekoliko dana sam rekao: ako svi budu nastavili da se igraju ovakvih igrica, izazvaćete Treći svetski rat. A mi ne želimo da vidimo tako nešto - pojasnio je Donald Tramp u Beloj kući, komentarišući situaciju oko rešavanja ukrajinskog sukoba.

Američki lider nije otkrio na koga se tačno odnosila njegova izjava o globalnom konfliktu.

- Mislio sam da smo bili veoma blizu postizanja dogovora sa Rusijom. Mislio sam da smo bili veoma blizu postizanja dogovora i sa Ukrajinom - naveo je on.

Šef Bele kuće je naglasio da SAD žele rešenje, iako nisu uključene u sukob, već samo u pregovore. Ukrajina i Evropa žele da SAD učestvuje u rešavanju ove situacije, uveren je Tramp.

Autor: Iva Besarabić