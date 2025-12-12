AKTUELNO

'PRESTANITE SA IGRAMA OKO UKRAJINE ILI SLEDI TREĆI SVETSKI RAT' Tramp zagrmeo: Blizu smo dogovora s Rusijom, ali Kijev ponovo koči mir

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP/Kevin Lamarque ||

Američki predsednik Donald Tramp otkrio je da je pre nekoliko dana nekoga upozorio da prestane sa „igrama“ oko ukrajinskog pitanja, uz pretnju da će tako izazvati Treći svetski rat.

- To zapravo ne utiče na SAD, osim ako stvari ne izmaknu kontroli. Ovakve stvari mogu da se završe Trećim svetskim ratom. Pre nekoliko dana sam rekao: ako svi budu nastavili da se igraju ovakvih igrica, izazvaćete Treći svetski rat. A mi ne želimo da vidimo tako nešto - pojasnio je Donald Tramp u Beloj kući, komentarišući situaciju oko rešavanja ukrajinskog sukoba.

Američki lider nije otkrio na koga se tačno odnosila njegova izjava o globalnom konfliktu.

- Mislio sam da smo bili veoma blizu postizanja dogovora sa Rusijom. Mislio sam da smo bili veoma blizu postizanja dogovora i sa Ukrajinom - naveo je on.

Šef Bele kuće je naglasio da SAD žele rešenje, iako nisu uključene u sukob, već samo u pregovore. Ukrajina i Evropa žele da SAD učestvuje u rešavanju ove situacije, uveren je Tramp.

Autor: Iva Besarabić

