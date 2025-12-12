AKTUELNO

Svet

'IMAM DOBRE VESTI' Kralj Čarls obradovao naciju novim informacijama o svojoj TEŠKOJ BOLESTI

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Oli Scarff ||

Kralj Čarls izjavio je u televizijskom obraćanju rekao da, zahvaljujući ranom otkrivanju, njegovo lečenje od raka može biti skraćeno u novoj godini.

U obraćanju, Čarls je naveo da je njegova "dobra vest" rezultat "ranog otkrivanja, efikasne intervencije i pridržavanja lekarskih saveta".

"Ova prekretnica je i lični blagoslov, ali i svedočanstvo o izvanrednom napretku u lečenju raka u poslednjih nekoliko godina", dodao je on.

"Svedočanstvo za koje se nadam da može pružiti ohrabrenje za 50% nas koji ćemo u nekom trenutku života biti dijagnostikovani s ovom bolešću."

Kralj je u februaru 2024. objavio da mu je dijagnostikovan rak i da je započeo lečenje.

Monarh je odložio sve javne aktivnosti, ali je nastavio sa obavezama šefa države iza zidina palate.

Vratio se javnim dužnostima u aprilu prošle godine i posetio Macmillan Cancer Centre u Univerzitetskoj bolnici u centralnom Londonu sa Kraljicom, gde je razgovarao sa pacijentom obolelim od raka o svom "šoku" nakon dijagnoze.

Izvori su prošlog decembra naveli da će lečenje nastaviti u 2025. i da "ide u pozitivnom pravcu".

Kralj je odlučio da ne otkriva o kojoj vrsti raka se radi. Izvori iz palate navode da je to delom zato što ne želi da jedna vrsta raka bude prikazana kao značajnija ili privuče više pažnje od drugih.

Autor: Iva Besarabić

#Bolest

#Kruna

#Velika Britanija

#kralj Čarls

#monarh

POVEZANE VESTI

Showbiz

OGLASIO SE KRALJ ČARLS NAKON VESTI O BOLESTI SNAHE! Emotivno se obratio princezi od Velsa: JAKO SAM PONOSAN NA KEJT!

Showbiz

Kralj Čarls se obratio naciji i otkrio detalje o svojoj bolesti: Iz sopstvenog iskustva znam...

Showbiz

KRALJ ČARLS PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON VESTI DA IMA KARCINOM! Uhvaćen u kolima sa Kamilom, a evo gde se uputio nakon sastanka sa naslednikom!

Extra

'ZASTRAŠUJUĆE ISKUSTVO' Kralj Čarls konačno progovorio o KARCINOMU sa kojim se bori, pa otkrio koja ŽENA mu pomaže da prebrodi težak period

Showbiz

Šta će se desiti sa kraljicom Kamilom, ako kralj Čarls umre prvi? Ovo pravilo će morati da poštuje

Showbiz

'IZGLEDA SVE LOŠIJE I LOŠIJE' Kralj Čarls viđen u retkom izlasku posle dijagnoze TEŠKE BOLESTI, evo gde je bio (FOTO)