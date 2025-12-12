'IMAM DOBRE VESTI' Kralj Čarls obradovao naciju novim informacijama o svojoj TEŠKOJ BOLESTI

Kralj Čarls izjavio je u televizijskom obraćanju rekao da, zahvaljujući ranom otkrivanju, njegovo lečenje od raka može biti skraćeno u novoj godini.

U obraćanju, Čarls je naveo da je njegova "dobra vest" rezultat "ranog otkrivanja, efikasne intervencije i pridržavanja lekarskih saveta".

"Ova prekretnica je i lični blagoslov, ali i svedočanstvo o izvanrednom napretku u lečenju raka u poslednjih nekoliko godina", dodao je on.

"Svedočanstvo za koje se nadam da može pružiti ohrabrenje za 50% nas koji ćemo u nekom trenutku života biti dijagnostikovani s ovom bolešću."

Kralj je u februaru 2024. objavio da mu je dijagnostikovan rak i da je započeo lečenje.

Monarh je odložio sve javne aktivnosti, ali je nastavio sa obavezama šefa države iza zidina palate.

Vratio se javnim dužnostima u aprilu prošle godine i posetio Macmillan Cancer Centre u Univerzitetskoj bolnici u centralnom Londonu sa Kraljicom, gde je razgovarao sa pacijentom obolelim od raka o svom "šoku" nakon dijagnoze.

Izvori su prošlog decembra naveli da će lečenje nastaviti u 2025. i da "ide u pozitivnom pravcu".

Kralj je odlučio da ne otkriva o kojoj vrsti raka se radi. Izvori iz palate navode da je to delom zato što ne želi da jedna vrsta raka bude prikazana kao značajnija ili privuče više pažnje od drugih.

Autor: Iva Besarabić