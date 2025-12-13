OD KOLA NIJE OSTALO NIŠTA! Mladić (25) pokušao da pretekne kamion, PA POGINUO U JEZIVOM SUDARU

Mladi vozač star 25 godina poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak pre podne na magistralnom putu B74 u jugozapadnom delu austrijske pokrajine Štajerske. Informaciju je potvrdila Pokrajinska policijska uprava Štajerske.

Prema zvaničnim podacima, mladić je izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa teretnim vozilom slovenačkih registarskih oznaka koje mu je dolazilo u susret.

Prekomerna brzina kao mogući uzrok

Nesreća se dogodila u blizini mesta Št. Peter im Zultal oko 11 časova. Policija sumnja da je uzrok nesreće bila neprilagođena brzina, zbog koje je automobil 25-godišnjaka završio u suprotnoj saobraćajnoj traci na Sulmtalskom saveznom putu.

Vozač kamiona, 45-godišnji državljanin Slovenije, pokušao je da izbegne sudar skretanjem u stranu, ali nije uspeo da spreči direktan udar. Nakon sudara, kamion je sleteo u kanal pored puta, dok je automobil mladića, potpuno uništen, završio u polju sa suprotne strane kolovoza.

Ekipe hitne pomoći i lekar hitne službe pokušale su reanimaciju, ali mladiću nije bilo spasa, preminuo je na licu mesta. Vozač kamiona prošao je bez povreda, a alkotest je pokazao da nije bio pod dejstvom alkohola.

Zbog uviđaja i uklanjanja vozila, put B74 bio je zatvoren za saobraćaj nekoliko sati. Istraga o tačnim okolnostima nesreće je u toku.

Autor: S.M.