MAJKA I ČETVORO DECE IZBODENI NOŽEM! U toku je potraga za napadačem: Najmlađa žrtva ima samo 3 GODINE

U napadu nožem u Bergkamenu, u oblasti Rur, teško su ranjeni majka i njeno četvoro dece, a najmlađa žrtva ima svega tri godine, saopštili su policija i tužilaštvo.

Kako se navodi, osumnjičeni napadač je dvadesetogodišnji poznanik majke.

Nakon napada je pobegao i za njim se intenzivno traga. Istražni organi ovaj napad kvalifikuju kao pokušaj ubistva, preneli su brojni mediji.

Detalji napada

Prema informacijama tužilaštva, napad se dogodio u jutarnjim satima, oko 5:30 sati, u stanu 26-godišnje žene. Dvadesetogodišnjak je najpre nožem napao majku, a zatim i decu.

Reč je o tri sina uzrasta od tri, pet i sedam godina, kao i o osmogodišnjoj ćerki.

Autor: S.M.