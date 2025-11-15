MAJKA, SIN (6) I ĆERKA (3) UMRLI NAKON TROVANJA HRANOM U ISTANBULU! Uhapšeno sedam osoba: Kobnog dana jeli uličnu hranu, ali i onu iz hotela

Turska policija uhapsila je još tri osobe nakon što su nemačka državljanka i njeno dvoje dece umrli zbog trovanja hranom dok su bili na odmoru u hotelu u Turskoj.

U saopštenju policije se navodi da su privedeni upravnik i dve osobe koje su sprovele dezinfekciju u hotelu u kojem su boravili preminuli članovi porodice.

Time je ukupan broj hapšenja u ovom slučaju porastao na sedam.

Istraga koju je pokrenula Kancelarija glavnog javnog tužioca u Istanbulu protiv četvorica osumnjičenih koji su pritvoreni u petak nakon smrti majke i njeno dvoje dece se nastavlja.

Vlasnik hotela ima dva krivična dosijea

Utvrđeno je da vlasnik hotela, H.O., koji je pritvoren u okviru istrage, ima dva krivična dosijea za "namerno nanošenje telesnih povreda" i "neisplaćenu naknadu".

Osumnjičeni ulični prodavci hrane negirali su optužbe rekavši da već dugo posluju u toj četvrti i da su njihovi proizvodi sveži.

Servet i Čigdem Beček i njihova deca Kadir Muhamet (6) i Masal (3), koji su 9. novembra došli u Istanbul iz Nemačke i odseli u hotelu u Fatihu, prevezeni su u bolnicu 12. novembra nakon što su se žalili na mučninu i povraćanje.

Lekari nisu uspeli da se izbore za život dvoje dece, a u petak je preminula i majka, dok se otac nalazi u kritičnom stanju.

Žena, njen suprug, šestogodišnji sin i trogodišnja ćerka, turskog porekla, primljeni su u bolnicu sa simptomima trovanja u sredu, 12. novembra.

Do sada je utvrđeno da su oni dan ranije konzumirali hranu i piće kupljene na ulici, u prodavnici i hotelu u kojem su odseli.

