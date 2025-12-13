Amerika ukinula sankcije Belorusiji: Lukašenko odmah povukao ključni potez

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko oslobodio je danas 123 zatvorenika, među kojima i dobitnika Nobelove nagrade za mir Alesa Bjaljackog, nakon dvodnevnih razgovora sa Džonom Kolom, izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa za Belorusiju, saopštila je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Litvaniji.

Aleksandar Lukašenko je pomilovao 123 zatvorenika nakon što su SAD ukinule američke sankcije na beloruski kalijum, saopštila je na kanalu Telegram njegova administracija, prenosi Rojters.

Navodi se da su pomilovani bili iz različitih zemalja i da su bili osuđeni za krivična dela, uključujući špijunažu, terorizam i ekstremizam.

SAD će nastaviti diplomatske napore da bi oslobodile preostale političke zatvorenike u Belorusiji, saopštila je Ambasada SAD u Viljnusu.

Beloruska opoziciona političarka Marija Kalesnikava puštena je iz zatvora nakon što je odslužila više od pet godina kazne, preneo je nezavisni portal Zerkalo, pozivajući se na izjavu njene sestre Tacjane Homič.

SAD su ukinule sankcije na beloruski kalijum izjavio je ranije danas američki izaslanik za Belorusiju Džon Kol, nakon dvodnevnih razgovora u Minsku sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, prenela je BelTA.

- U skladu sa uputstvima predsednika Trampa, Sjedinjene Američke Države ukidaju sankcije na kalijum. Mislim da je ovo veoma dobar potez Sjedinjenih Američkih Država za Belorusiju. Ukidamo ih sada - rekao je Kol.

On je naveo da će se razgovori o sankcijama nastaviti.

- Kako se odnosi između dve zemlje budu normalizovali, sve više sankcija će biti ukidano - rekao je američki izaslanik.

Kol je izrazio nadu da će u budućnosti dve strane doći do situacije u kojoj uopšte neće biti sankcija.

