HAOS U VAŠINGTONU, TRAMP PROGLASIO VANREDNO STANJE! Nacionalna garda uputila građane u skloništa! (FOTO)

Poplave, nazvane "najvećim u istoriji" pogodile su saveznu državu Vašington, izvršena je evakuacija sela i gradova, a predsednik SAD Donald Tramp proglasio je vanredno stanje

Velike poplave pogodile su američku saveznu državu Vašington, zbog čega su evakuisana čitava sela i mali gradovi, a predsednik SAD Donald Tramp potpisao proglašenje vanrednog stanja.

Neobično jake provale oblaka, već nazvane "najvećim u istoriji", donele su čak i više od 300 litara kiše po kvadratnom metru u delovima zapadnog i centralnog Vašingtona tokom nekoliko dana ove nedelje od čega su nabujala reke poplavivši čitava sela i izazvavši dramatična spasavanja sa krovova i vozila, a zatvoren je i jedan granični prelaz ka Kanadi.

Tanjug AP/karen ducey Tanjug AP/Stephen Brashear Previous Next

Zvaničnici su sproveli više desetina spasilačkih operacija i pozvali hiljade ljudi da napuste svoje domove.

Nevremenom su naročito pogođeni gradovi na granici sa Kanadom, poput Sumasa, Nuksaka i Eversona, a jedan granični prelaz je zbog toga zatvoren.

◼️ Record flooding hits Washington, triggering large-scale evacuation orders across the western part of the state



🚨 100,000 residents face potential evacuations



🌊 Several areas are under evacuation orders, with others on flood warning https://t.co/pkJwsriufK pic.twitter.com/t53eNlAkKM — Anadolu English (@anadoluagency) 12. децембар 2025.

Lokalni i federalni spasioci spasavali su ljude sa krovova kuća i automobila.

Voda je, prema rečima lokalne policijske uprave, svida duboka od 60 do 90 santimetara, a negde i 120 santimenatra kao što je bilo u gradiću Duvalu, severoistočno od Sijetla, gde se to desilo za samo četiri satai jedini spas su bili čamci vatrogasaca.

Pripadnici Nacionalne garde zvali su u čevrtak i petak građane od vrata do vrata da napuste domove i idu u skloništa.

RESCUE FROM ABOVE: U.S. Coast Guard crews airlift several people from a Washington home after rising waters — climbing roughly 10 feet — forced them into the attic during record-breaking floods. pic.twitter.com/4biqJZZX3D — Fox News (@FoxNews) 12. децембар 2025.

Vodostaji reka su značajno porasli, a on je na reci Skigit iznosio čak 11,2 metara što je istorijski najviši vodostaj, te je desetinama hiljada stanovnika naređeno da odmah odu na bezbedna mesta.

#WATCH Entire towns are underwater as historic flooding grips Washington. Days of nonstop rain have pushed rivers to levels never seen before, flooding homes and stranding communities. Some clips show how people are coping others show how serious this really is. pic.twitter.com/VAQpRnfIjK — SEATTLESUBMISSIONS (@SEATTLESUBMISS) 12. децембар 2025.

Očekivalo se da će rekordne poplavne vode nastaviti polako da se danas povlače, ali vlasti upozoravaju da će danima ostati visoke i da i dalje postoji opasnost od potencijalnih probijanja nasipa i odrona. Postoji i pretnja još kiše koja se prognozira za nedelju.

Za sada nisu prijavljeni smrtni slučajevi, a pred vlastima je procena štete, za koju se pretpostavlja da je značajna.

Smatra se da su intenzivne padavine uzrokovane klimatskim promenama.

Autor: A.A.