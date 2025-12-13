VIŠE MLADIH HOSPITALIZOVANO, KUPOVALI LAŽNE VEJPOVE! Pronađene opojne supstance, tinejdžeri jedno po jedno završavali u bolnici!

U belgijskoj provinciji Antverpen poslednjih nedelja više mladih osoba završilo je u bolnici u teškom, zabrinjavajućem stanju, a sumnja se da je uzrok upotreba opasnih ilegalnih vejp-uređaja.

Informaciju je objavila agencija Belga, pozivajući se na pouzdan izvor, dok su zdravstvene službe zvanično upozorene da pojačaju oprez.

Javno tužilaštvo u Antverpenu za sada ne želi da komentariše slučaj, ali činjenica da je upozorenje prosleđeno medicinskim ustanovama smatra se ozbiljnim signalom. Prema dostupnim podacima, nekoliko mladih pacijenata je nakon navodnog korišćenja vejpova primljeno u bolnice, a kod pojedinih je zdravstveno stanje i dalje ocenjuje kao „veoma zabrinjavajuće“.

Sumnja na THC i teški neurološki simptomi

Zdravstvenim radnicima je savetovano da u obzir uzmu vejpovanje kao mogući uzrok kada se suoče sa mladim pacijentima koji su, bez jasnog medicinskog objašnjenja, izgubili svest ili doživeli simptome nalik epileptičnim napadima.

Postoji sumnja da su u pitanju supstance koje sadrže THC, psihoaktivnu komponentu kanabisa, ali dodatni problem predstavlja to što krvne analize često ne daju pozitivan nalaz. U mnogim slučajevima ni sami pacijenti ne znaju, ili nisu u stanju da objasne, šta su tačno konzumirali.

Zbog potencijalne opasnosti po zdravlje mladih, zdravstvene službe u Antverpenu ostaju u stanju pojačane pripravnosti, dok se očekuje da će istraga u narednim danima doneti više informacija o poreklu i sastavu spornih ilegalnih vejp-uređaja.

Autor: A.A.