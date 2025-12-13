'CRNO MORE NE TREBA POSMATRATI KAO ARENU ZA OBRAČUN' Erdogan: Takva situacija bi samo naštetila Rusiji i Ukrajini

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da Crno more ne treba posmatrati kao arenu sukoba i da ono mora ostati bezbedno za plovidbu. "Crno more ne treba posmatrati kao arenu za obračun.

Takva situacija bi samo naštetila Rusiji i Ukrajini, a ne bi im ni na koji način koristila. Svima je potrebna bezbedna plovidba u Crnom moru. Ona mora biti osigurana", rekao je on novinarima nakon Međunarodnog foruma za mir i bezbednost u Turkmenistanu, na čijim se marginama sastao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, javlja TRT Haber.

Turski predsednik je rekao da je sa Putinom razgovarao o bilateralnim odnosima, ratu u Ukrajini i regionalnim pitanjima. "Konstatovali smo da smatramo pozitivnim dijalog koji su pokrenule inicijative američkog predsednika Donalda Trampa i razgovarao sam s njim njim o doprinosu koji naša zemlja može dati mirovnim naporima", rekao je turski lider. Prema njegovim rečima, Putin je obećao da će uskoro posetiti Tursku. "Mir nije daleko; vidimo ga. Sve što treba da uradimo jeste da okrenemo kurs u tom pravcu", poručio je Erdogan.

Na jučerašnjem sastanku Erdogana i Putina u Turkmenistanu razmatrana je izvodljivost sprovođenja prekida vatre u energetskim objektima i lukama.

Autor: A.A.