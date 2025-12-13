TRAMP NAJAVIO OSVETU: Sledi veoma ozbiljan odgovor posle smrti američkih vojnika

Donald Tramp najavio je ozbiljnu odmazdu nakon pogibije američkih vojnika u Siriji.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da će uslediti „veoma ozbiljan“ odgovor nakon pogibije američkih vojnika u Siriji, za šta je direktno optužio terorističku organizaciju Islamska država (ISIS).

Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gde je napad okarakterisao kao direktan udar na Sjedinjene Američke Države i Siriju.

– Ovo je bio napad ISIS-a na SAD i Siriju. Biće preduzete veoma ozbiljne mere odmazde – poručio je Tramp u objavi.

Sirijska državna televizija ranije je javila da je do napada došlo u blizini grada Palmire, u centralnom delu Sirije, gde su meta bili pripadnici američkih i sirijskih snaga.

Nakon toga, portparol Pentagona Šon Parnel potvrdio je da su u napadu stradala dvojica američkih vojnika, kao i jedan civilni prevodilac koji je radio sa američkim snagama na terenu.

Ovaj incident dodatno je zaoštrio već nestabilnu bezbednosnu situaciju u regionu i otvorio pitanje mogućeg vojnog odgovora Vašingtona. Trampova poruka jasno ukazuje da Sjedinjene Države ovaj napad neće ostaviti bez odgovora i da se razmatraju konkretni koraci protiv odgovornih.

* Islamska država (ID, ISIS) je organizacija koja je odlukom Vrhovnog suda Ruske Federacije od 29. decembra 2014. godine proglašena za terorističku i zabranjena.

Autor: A.A.