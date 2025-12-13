AKTUELNO

Svet

Hirurg uhapšen zbog se*sualnog napada na pacijentkinju: Incident se dogodio tokom operacije, užas u Španiji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Paul White ||

Estetski hirurg uhapšen je u Španiji zbog seksualnog napada na pacijentkinju tokom operacije na jednoj privatnoj klinici, prenosi RTVE.

Kako je saopšteno iz privatne bolnice IMED u Mursiji, incident se dogodio početkom decembra za vreme operacije grudi pacijentkinje koja je bila pod anestezijom.

Tokom operacije, dve medicinske sestre su primetile da se hirurg neprimereno ponaša, snimile ga mobilnim telefonom i prijavile incident upravi bolnice koja je obavestila policiju.

Kako je navedeno iz bolnice IMED, ovaj hirurg je iznajmio njihovu operacionu salu kako bi operisao pacijentkinju svoje privatne klinike u Alikanteu, i nije deo njihovog osoblja.

Iz bolnice je saopšteno da razmatraju da se uključe u krivični postupak zbog ozbiljnosti incidenta.

Hirurg je uhapšen u Alikanteu i izveden pred sud u Mursiji koji mu je odredio pritvor do početka suđenja.

#Hapšenje

#Operacija

#ZLOSTAVLJANJE

#estetski hirurg

#hirurg

