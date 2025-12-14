BROJ MRTVIH U TERORISTIČKOM NAPADU SE POVEĆAO! Među ubijenima i jedno dete

Ubijeno dete koje je prebačeno u Dečju bolnicu u Sidneju, a u tu ustanovu prebačena ukupno četiri pacijenta.

Ministar zdravlja australijske savezne države Novi Južni Vels, Rajan Park, potvrdio je večeras da je 16 ljudi sada preminulo od posledica današnjeg terorisitčkog napada u Sidneju.

Govoreći jutros za emisiju "Today Show", Park je rekao da je među preminulima i jedno dete koje je prebačeno u Dečju bolnicu u Sidneju. U tu bolnicu su prebačena ukupno četiri pacijenta.

Park se zahvalio prvim spasiocima i ekipama hitne pomoći koje su sinoć stigle na lice mesta.

"Ovo je apsolutno stravično za zajednicu u celini, a posebno za jevrejsku zajednicu. Ono čemu smo svedočili sinoć bilo je najgore od čovečanstva, ali u isto vreme i najbolje od čovečanstva. Noćas sam razgovarao sa bolničarima u stanici hitne pomoći u Rendviku, nakon što su se vratili sa ovog užasnog mesta događaja, i zaista je slomljujuće čuti njihova iskustva", rekao je Park.

Ranije u toku dana, objavljen je identitet jednog od dvojice napadača, a pojavili su se i zastrašujući snimci pucnjave na civile.

Autor: A.A.