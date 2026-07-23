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U RUSKOM NAPADU NA ZAPOROŽJE POVREĐENO NAJMANJE 18 OSOBA: Među povređenima i jedno dete

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Kateryna Klochko (STR) ||

Najmanje 18 osoba, među kojima je i jedno dete, povređeno je u napadu ruskih snaga vođenim vazdušnim bombama (KAB) na Zaporožje, saopštio je načelnik Zaporoške oblasne vojne uprave Ivan Fedorov.

"Informacije o ljudima koji se nalaze pod ruševinama, srećom, za sada nisu potvrđene. Ipak, već 18 ljudi zahtevalo je pomoć lekara", naveo je on, prenosi Ukrinform.

Ruske snage su usred bela dana izvele napad KAB bombama na civilne objekte u Zaporožju, na tri lokacije.

Prema prvim informacijama, oštećene su stambene zgrade i zdravstvene ustanove, uključujući i jednu privatnu zdravstvenu ustanovu.

Načelnik Zaporoške oblasti istakao je da je neprijatelj pred kraj radnog dana bacio pet KAB bombi na stambene četvrti, znajući tačno da će civili biti pogođeni.

Ranije je saopšteno da je ruska vojska napala centar grada i da je odjeknulo oko šest eksplozija, dok su u zdravstvenim ustanovama pripremljeni dodatni kreveti u slučaju novih napada.

Autor: D.S.

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