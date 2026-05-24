BROJ POVREĐENIH U RUSKOM NAPADU NA KIJEV PORASTAO NA 81: Dve osobe poginule, među povređenima i deca

Broj povređenih u masovnim vazdušnim napadima ruskih snaga na Kijev porastao je na 81, dok su dve osobe izgubile život, saopštio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

Kličko je na Telegramu naveo da se među povređenima nalazi i troje dece, kao i da je 31 osoba, uključujući dvoje dece, hospitalizovana u kijevskim bolnicama.

Kijevsko gradsko tužilaštvo objavilo je da su stradale 86-godišnja i 44-godišnja žena.

U napadu je, prema navodima, oštećeno ukupno 50 lokacija širom grada. Među pogođenim objektima nalaze se stambene i privatne kuće, tržni centri, obrazovne institucije, pijaca, administrativne zgrade Državne službe za vanredne situacije i policije, kao i Nacionalni muzej posvećen Černobilju.

Prethodno su mediji izveštavali da je broj povređenih bio 77, dok su dve osobe bile nastradale.

