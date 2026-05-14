Zelenski: Petoro poginulih u ruskom napadu na Kijev, više od 40 povređenih

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky ||

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je najmanje pet osoba poginulo u sinoćnjem ruskom napadu na Kijev, dok je oko 40 ljudi povređeno.

Zelenski je na mreži X naveo da je još sedam osoba povređeno je u Kijevskoj oblasti, 28 u Harkovu, dok su dve osobe povređene u Odeskoj oblasti.

Zelenski je naveo da je širom zemlje oštećeno ukupno 180 objekata, uključujući više od 50 stambenih zgrada.

Operacije potrage i spasavanja nastavljene su u Darnickom okrugu Kijeva, gde se više od deset osoba vodi kao nestalo, dok su službe angažovane i u Obolonskom okrugu, kao i u Poltavskoj oblasti nakon ruskih udara.

Zelenski je rekao da je širom zemlje angažovano više od 750 pripadnika ukrajinske Državne službe za vanredne situacije i gotovo isto toliko policajaca radi otklanjanja posledica napada.

Ukrajinski predsednik je naveo i da su ruske snage ranije tokom dana dronovima dva puta napale vozilo Kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih poslova tokom humanitarne misije u Hersonu, ali da niko od članova misije nije povređen.

Prema njegovim rečima, tokom napada je oboreno više projektila i dronova, uz stopu presretanja veću od 93 odsto, ali je ocenio da je najveći izazov i dalje odbrana od balističkih raketa.

Zelenski je pozvao na nastavak međunarodnog pritiska i sankcija protiv Rusije, navodeći da "svet ne sme da ćuti o ovom teroru i da mora da stane uz Ukrajinu".

