Uhapšen Grčki Eskobar, 'pao' i tovar pun kokaina

Grčki Eskobar uhapšen je u Kateriniju zbog broda punog kokaina koji je zaplenjen u Atlantskom okeanu.

Njegov brod je prevozio veliku količinu kokaina iz Latinske Amerike u Evropu, a on je mozak najveće kokainske bande koja je ikada delovala u Grčkoj, prenosi portal Protothema.

Krivična prošlost čoveka koji je uhapšen kao vlasnik broda na kojem je pronađena velika količina kokaina iz Latinske Amerike za Evropu, u okviru međunarodne istrage o aktivnostima kriminalne organizacije, bogata je i avanturistička. Njegov identitet nije naveden.

U ovom slučaju je uhapšeno pet osoba, dok se očekuje hapšenje još pet. Preciznije, prve osobe su uhapšene u Grčkoj, dok su druge koje su se nalazile na brodu u pritvoru i biće uskoro uhapšene.

Bez sumnje, osoba koja se izdvaja među optuženima je navodni vlasnik broda sa drogom, koji je u prošlosti bio poznat pod nadimkom Grčki Eskobar. To je zbog toga što je bio uhapšen kao "mozak" najveće kokainske mreže koja je ikada delovala u Grčkoj.

Bilo je leto 2004. godine kada su španske vlasti otkrile brod pod nazivom "Africa 1" u čijem je teretnom delu pronađeno 5,4 tone kokaina, čija vrednost danas premašuje 500 miliona evra.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» συνελήφθη στην Κατερίνη για το σκάφος με κοκαΐνη στον Ατλαντικό - Το βαρύ παρελθόν και οι μέρες του - "H MAXH" https://t.co/8DfWMjcN5z pic.twitter.com/nVkTgfIPYg — CYLIFE Official (@CYLIFENEWScom) 15. децембар 2025.

Brod je isplovio iz Pireja 15. maja 2004. godine sa deklarisanom destinacijom Turska. Međutim, organi za sprovođenje zakona Grčke i drugih evropskih zemalja, koji su pažljivo pratili svaki pokret grčkog Eskobara, locirali su njegov brod putem satelita kako se kreće Atlantskim okeanom ka zapadnoj obali Afrike.

Španske vlasti su 13. jula izvršile raciju na brodu "Afrika 1", gde su pronašle kokain. Droga je bila upakovana u kartonske kutije označene kao mineralna voda.

U avgustu 2004. godine, diler droge je lociran u Štutgartu, u Nemačkoj, i uhapšen. Od trenutka kada je pao u ruke tužilaštva, tvrdio je da nema nikakve veze sa tim. Međutim, nije bio preterano uverljiv. Osuđen je na doživotnu robiju, ali je petočlani krivični apelacioni sud u Pireju pretvorio doživotnu kaznu u 22 godine zatvora.

Autor: S.M.