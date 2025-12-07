Američka obalska straža zaplenila više od 9 TONA KOKAINA: Najveći plen na moru u poslednjih 18 godina (VIDEO)

Američka obalska straža zaplenila je više od devet tona kokaina sa jednog broda, čime je oboren rekord u najvećoj zapleni droge na moru u poslednjih 18 godina, saopštili su zvaničnici.

Zaplenjeni kokain je pronađen tokom operacija u Istočnom Pacifiku, koje su deo operacije "Pacifička zmija", koju je pokrenula administracija predsednika SAD Donalda Trampa kako bi se sprečio protok ilegalnih droga kroz Pacifik, prenosi CBS News.

Zaplenu je izvršila posada broda ''Munro'', koji patrolira Pacifikom i ima bazu u Alamedi, Kalifornija.

Na video snimku, koji je podelila Obalska straža, vidi se kako vozila obalske straže jure brod koji se koristi za transfer droge.

Helikopterska posada je onesposobila brod, nakon čega je "Munro" došao na mesto događaja i zaplenio drogu.

Obalska straža nije saopštila šta se desilo sa osobama koje su bile na brodu. U svom saopštenju, agencija je istakla važnost svojih operacija.

Footage published by the U.S. Department of Homeland Security showing the interdiction Tuesday of a cartel narco-trafficking vessel containing 20,000lbs of cocaine in the Eastern Pacific, by a MH-65E Dolphin with the U.S. Coast Guard’s Helicopter Interdiction Tactical Squadron… pic.twitter.com/bjAEYeeA1g — OSINTdefender (@sentdefender) 06. децембар 2025.

"Naša pomorska borbena snaga predvodi operacije za presretanje droga, štiti domovinu i drži smrtonosne droge van američkih zajednica", navodi se u objavi na društvenim mrežama.

SAD već dugo vode borbu protiv krijumčarenja droge iz Centralne i Južne Amerike.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa primenila je agresivnije taktike, uključujući i upotrebu smrtonosne sile protiv brodova koji prevoze drogu.

U međuvremenu, kolumbijske vlasti su ove nedelje zaplenile više od 7 tona kokaina u Karipskom moru.

Droga, čija je vrednost procenjena na više od 340 miliona dolara, dovela je do hapšenja 11 osoba, saopštila je kolumbijska mornarica.

