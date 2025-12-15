Bitkoin neznatno porastao: Evo kolika mu je trenutna vrednost

Vrednost bitkoina je danas u 15.30 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 0,13 odsto na 76.051,28 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslenja 24 sata iznosi 39,20 milijarde evra, što predstavlja nisku vrednost.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 16 u kategoriji "ekstremni strah", što je manje u odnosu na jučerašnji nivo 21 i ukazuje da je atmosfera na tržištu i nadalje loša, pošto su ulagači uglavnom oprezni i izbegavaju rizik.

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 1,07 odsto na 2.665,47 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) pala za 0,52 odsto na 754,73 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 1,17 odsto na 113,13 evra, a avalanš (AVAX) za 0,77 odsto na 11,20 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,32 evra, što je za 3,54 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute GUN, FORM i BANANAS31.

Autor: Marija Radić