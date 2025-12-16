'ONA JE OLIČENJE ZLA!' Majka ubila ćerku i iz njenog stomaka izvadila nerođenu bebu, očuh je bacio u đubre!

Pojavili su se dodatni potresni detalji nakon stravičnog ubistva Rebeke Park i njene bebe.

Rebeka, kojoj je ostalo svega nekoliko nedelja do termina porođaja, poslednji put je viđena 3. novembra. Njeno telo pronađeno je u šumi 25. novembra, ali nije bilo nikakvog traga bebi, a obdukcija je pokazala da više nije bila trudna.

Kortni Bartolomju (40), majka žrtve, i Bredli Bartolomju (47), njen očuh, suočavaju se sa više optužbi, uključujući ubistvo, mučenje, protivpravno lišenje slobode i uklanjanje mrtvog tela.

Nakon što je Rebeka nestala samo nekoliko dana pre porođaja, pokrenuta je velika potraga. Njeno telo pronađeno je u obližnjoj Nacionalnoj šumi Manisti, u blizini obala jezera Mičigen, piše Mirror.

Prema navodima vlasti, Bartolomjuovi su 3. novembra namamili Rebeku, koja je bila u 38. nedelji trudnoće, u svoj dom u Bunu. Njen nestanak je prijavljen 4. novembra, a poslednji put je viđena dan ranije kako ulazi u vozilo ispred kuće svoje majke.

Par je uhapšen i optužen za njeno ubistvo 1. decembra.

Tokom pojavljivanja pred sudom narednog dana, tužioci su tvrdili da je Kortni izrezala nerođeno dete iz stomaka svoje ćerke.

"Ona je, iskreno, oličenje zla", rekla je sudiji tužiteljka okruga Veksford Džoana Keri, nazivajući slučaj "primerom unapred smišljenog mučenja i ubistva" i navodeći da je par "napravio plan" i "sproveo istraživanje".

Tokom saslušanja Kortni i Bredlija 2. decembra, tužioci su izneli više jezivih detalja o Rebekinoj smrti, uključujući i sudbinu njenog nerođenog deteta.



Tvrdili su da je Rebeka još bila živa kada je Kortni navodno izvadila bebu iz njenog stomaka.

"Gospodin Bartolomju je doveo Rebeku u njihov dom, on i Kortni su je naterali da uđe u drugo vozilo i odveli je u šumu gde su je izboli, primorali da legne na zemlju dok su joj vadili bebu, i na kraju izazvali njenu smrt i smrt bebe", rekla je Keri na sudu.

Nakon što je nedeljama negirala bilo kakvu ulogu u Rebekinom ubistvu, Kortni je navodno promenila priču kada su joj istražitelji rekli da telefonski podaci pokazuju da je bila na lokaciji gde je telo pronađeno u noći ubistva.

Tokom drugog ispitivanja, navodno je priznala da je izvadila nerođenu bebu iz stomaka svoje ćerke.

Kortni je, prema navodima, istražiteljima rekla da je koristila skalpel da ukloni fetus i tvrdila da joj je namera bila da spase dete i preda bebu Rebekinom vereniku, Ričardu Liju Fejloru.

Prema izjavi pod zakletvom, tvrdila je da je upravo Bredli ubio Rebeku, navodeći da ju je naterao da uđe u automobil i više puta je izbo pre nego što je ona počela da vadi nerođeno dete iz njenog stomaka. Kortni je policiji rekla da beba nije disala nakon što je izvađena.

"Kada je izvadila bebu, Kortni je rekla da je Rebeka i dalje bila pri svesti i da je Bredli držao nož prislonjen uz njeno grlo", navodi se u izjavi.

Kortni je rekla da je Rebekino telo potom gurnuto niz nasip i prekriveno lišćem, a da je fetus stavljen u rashladnu kutiju, zatim u kesu za smeće i potom bačen u kontejner.



Bredli je, s druge strane, navodno rekao vlastima da je čitavu operaciju osmislila Kortni, za koju je rekao da je bila motivisana željom za još dece, navodi se u izjavi.

Bredli je rekao da on i njegova supruga nisu mogli da usvoje dete jer je on registrovani seksualni prestupnik.

U dodatnom uznemirujućem obrtu, izjave o verovatnom razlogu i krivične prijave pokazuju da su Rebeka, njena majka i njena sestra navodno bile u vezi sa istim muškarcem.

Kimberli i Kortni su istražiteljima rekle da su bile u vezi sa Rebekinim verenikom, Ričardom Lijem Fejlorom.

Autor: D.Bošković