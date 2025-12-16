DETALJI HORORA KOD MOSKVE: Maturant sa eksplozivom došao u školu, UBIO DETE - Ranio još četvoro

Dete (10) je ubijeno, a još četvoro ljudi je povređeno kada je maturant jedne škole u Moskovskoj oblasti jutrosdošao naoružan i krenuo da ubada ljude!

Tinejdžer star 15 godine nožem je napao čuvara i četvoro učenika u školi, a učenik 4. razreda je podlegao povredama.

Horor se dogodio u osnovnoj školi u selu Gorki-2 u gradskom okrugu Odincovo, a prema pisanjima pojedinih medija, sumnja se da je napadač u školu doneo i eksploziv.

Dečak star 15 godina navodno je učenik 9. razreda škole u kojoj je izvršio napad. Pojedini mediji javljaju da je došao u školu noseći balaklavu na glavi, obučen u majicu na kojoj je pisalo "No Lives Matter".

Po dolasku u školu dečak je prvo biber sprejem isprskao pripadnica obezbeđenja, nakon čega ga je napao nožem. Potom je ušao u školu i krenuo da ubada decu.

Đaci su u panici krenuli da beže iz škole i spas su potražili po susednim zgradama.

Napadač je, navodno, uzeo jedno dete kao taoca i potom se zaključao u jednu od učionica, držeći nož detetu na vratu. Pripadnici policije su potom razvalili vrata učionice i savladali napadača. Prema prvim informacijama, dete koje je držao kao taoca, zadobilo je lakše povrede.

Policija je navodno pronašla dokaze da je maloletni napadač napravio eksploziv kućne izrade i sumnja se da ga je poneo sa sobom u školu.

Autor: Iva Besarabić