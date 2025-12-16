POGINULI SVI PUTNICI! Avion pokušao da sleti, pa udario u skladište - snimak budi jezu

Na društvenim mrežama se pojavio stravičan snimak pada privatnog aviona u Meksiku, kada je poginulo 10 osoba, među kojima i trije male dece.

Deca, za koja se veruje da su članovi iste porodice, su dečak Raul od četiri godine i dve devojčice starosti devet Himena i dve godine Natalija, preneo je Daily Mail.

Pored njih, poginulo je još pet odraslih putnika, kao i dva pilota, kada je avion udario u skladište u industrijskoj zoni u blizini aerodroma Toluka u Meksiku oko 12,30 po lokalnom vremenu u ponedeljak.

Privatni avion "Cessna Citation III" poleteo je sa poznatog pacifičkog letovališta Akapulka samo pola sata ranije.

FOOTAGE OF THE PLANE CESSNA CITATION III REG XA-PRO JUST BEFORE THE CRASH⚡️🚨



⏳️12:31 PM–15th December 2025

The plane crashed in San Pedro Totoltepec in the State of Oaxaca, South Western Mexico, killing all 10 passengers & crew members.#PlaneCrash #Mexico #Toluca #Acapulco pic.twitter.com/nhOaTwXSS2 — Barbarik (@Sunny_000S) 16. децембар 2025.

Prvobitni lokalni izveštaji navodili su da je u olupini pronađeno šest tela pre nego što je potvrđeni broj poginulih porastao na 10. U dramatičnim snimcima koji kruže internetom, avion se vidi kako se obrušava sa neba u oblasti prepunoj zgrada.

Na drugom isečku vidi se gusta dimna zavesa koja izlazi sa mesta nesreće dok se ljudi okupljaju. Još jedan kadar pokazuje vatrogasce kako hitno pokušavaju da ugase plamen.

Fotografije takođe prikazuju posledice pada, sa zgradom koja ima ogroman otvor na zidu. Vlasti su saopštile da je avion pao dok je pokušavao prinudno da sleti na fudbalsko igralište u blizini dečjeg igrališta.

Umesto toga, udario je u metalni krov obližnjeg skladišta koje je čuvalo gorivo i gasne boce, što je izazvalo veliki požar. Niko se u tom trenutku nije nalazio unutar objekta, a lokalni izveštaji navode da su zaposleni tog dana imali slobodan dan.

A small #plane crashed in central #Mexico while trying to make an emergency landing Mon, killing at least seven people, Mexico State Civil Protection Coordinator Adrián Hernández said. The private jet had registered eight passengers and two crew, but only seven bodies had been… pic.twitter.com/L903jQGqxR — Shanghai Daily (@shanghaidaily) 16. децембар 2025.

Istraga o nesreći je u toku, a istražitelji se, kako se navodi, fokusiraju na teoriju da je uzrok tragedije problem sa motorom, jer se u poslednjem razgovoru između pilota i kontrolora leta čulo kako kaže: "Padamo".

Oglasio se i Kristobal Kastaneda, ministar javne bezbednosti države Meksiko, kojoj pripada Toluka:

"Dva bloka oko objekta u koji se avion srušio morala su biti evakuisana zbog rezervoara za gorivo i gas unutra. Evakuacija je sprovedena kao mera predostrožnosti".

Autor: S.M.