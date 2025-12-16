Pentagon priprema sveobuhvatnu reviziju odbrambene politike SAD: Stiže velika transformacija

Američko ministarstvo odbrane planira sveobuhvatnu reviziju američke odbrambene politike i planova komandovanja kojom bi Evropa i Afrika izgubile na značaju, preneli su danas američki mediji.

U okviru velike transformacije američke odbrambene politike koju najavljuje ministar odbrane SAD Pit Hegset, visoki zvaničnici Pentagona pripremaju plan za ukidanje nekoliko glavnih štabova američke vojske i promenu ravnoteže moći među njenim najvišim generalima, preneo je Vašington post pozivajući se na neimanovane izvore koji su upoznati sa situacijom.

Ako plan bude usvojen, bila bi oformljena nova organizacija nazvana Međunarodna komanda SAD, a bio bi smanjen značaj štabova Centralne komande SAD, Evropske komande SAD i Afričke komande SAD.

Prema rečima anoonimnih izvora Vašington Posta takvi potezi bi dopunili druge napore administracije da preusmeri resurse sa Bliskog istoka i Evrope i fokusira se prvenstveno na proširenje vojnih operacija na zapadnoj hemisferi, ali Hegsetov tim je poručio da neće komentarisati "glasine o internim pitanjima pre donošenja odluke".

U okviru sistema odbrane SAD ostale bi Američka indo-pacifička komanda, Američka sajber komanda, Američka komanda za specijalne operacije, Američka svemirska komanda, Američka strateška komanda i Američka transportna komanda.

Ovi potezi bi smanjili broj najviših vojnih štabova, poznatih kao borbene komande, sa 11 na osam, uz smanjenje broja generala sa najvišim činom.

Neimenovani izvori američkog dnevnika kažu da su ovi planovi u skladu sa novom strategijom nacionalne bezbednosti Trampove administracije, kao i da je za a bilo kakve promene potrebno odobrenje Hegseta i predsednika SAD Donalda Trampa.

Neimenovani visoki zvaničnik ministarstva odbrane izjavio je da je predložena sveobuhvatna revizija namenjena ubrzanju donošenja odluka i adaptaciji američke vrhovne vojne komande.

Potencijalna reorganizacija dolazi u trenutku kada je Hegset započeo šire napore za smanjenje ukupnog broja generala i admirala u vojsci i otpustio ili na drugi način primorao na odlazak ili smenu više od 20 najviših oficira, preteći oficirskom kadru poligrafskim testovima kako bi utvrdio da li su medijima odavali informacije.

Onima koji su ostali Hegset je poručio da bi trebalo da "urade časnu stvar i podnesu ostavku" ako im se ne sviđa politika aktuelne administracije.

