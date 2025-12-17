DEVOJČICA NAĐENA MRTVA PORED ŠKOLE! Sumnja se da je UBILA druga učenica - HOROR kakav se ne pamti

Užasan zločin potresao je grad Jelenja Gora u Poljskoj.

Telo devojčice (11) pronađeno je pored osnovne škole, a za njeno ubistvo osumnjičena je njena školska drugarica.

Prema pisanju nekoliko lokalnih medija, svedoci su pozvali policiju u ponedeljak popodne jer su se dve devojčice svađale na ulici. Osnovna škola u koje obe idu nalazi se samo 200 metara dalje.

Kada su policajci stigli, devojčica je ležala beživotno pored malog potoka.

"Na njenom telu su bile vidljive povrede nanete oštrim predmetom", rekla je Eva Venglarovič-Makovska, portparolka okružnog tužilaštva.

Oružje kojim je počinjeno ubistvo je pronađeno; prema rečima vlasti, to je ruski lovački nož Finka sa fiksnom oštricom.

Osumnjičeni počinilac je takođe identifikovan.

"Ona je dvanaestogodišnja devojčica koja je pohađala istu školu kao i žrtva", rekli su nadležni.

Pavel Domagala, direktor osnovne škole, rekao je da su duboko potrešeni ovim što se dogodilo.

Takođe je govorio o učenici koja je tako mlada umrla.

"Bila je divna devojčica, vesela, imala je odlične rezultate u školi i bila je učenica za primer. Volontirala je u školi, učestvovala na takmičenjima i sporskim događajima, bila je multitalentovana. Njena smrt je veliki gubitak za nas", rekao je direktor.

Devojčica osumnjičena za ubistvo je ispitana, ali nisu objavljeni dodatni detalji. Pošto je u pitaju maloletnica, porodični sud je preuzeo slučaj i naredio pritvor.

Motiv za užasni zločin je trenutno misterija za istražitelje.

"Nisu bile drugarice, poznavale su se samo površno", rekli su iz tužilaštva.

Poljsko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da će u grad biti poslato 16 psihologa kako bi pomogli stanovnicima u obradi onoga što se dogodilo. Gradonačelnik

Ježi Lužnjak proglasio je dan sahrane danom žalosti u Jelenji Gori. Datum sahrane još nije određen.

Autor: Iva Besarabić