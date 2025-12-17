DEVOJČICA ZBOG SUPERGRIPA ZAVRŠILA U KOMI: Lekari je bolesnu poslali kući, rekli da je običan virus - Njena majka OČAJNA

Džesika Vilijamson (12) stavljena je u indukovanu komu, nakon što joj se stanje drastično pogoršalo nakon što se zarazila supergripom u Velikoj Britaniji.

Lekari su prvo mislili da su njene glavobolje i povraćanje običan virus koji je "pokupila" u školi, ali se ubrzo ispostavilo da je situacija mnogo teža.

Njena majka Ešli je rekla da je Džesikin slučaj veliki podsetnik za sve koliko grip može da bude opasan, a zatim je pozvala sve da se vakcinišu.

Njena ćerka јe na kraјu kolima Hitne pomoći prevezena u bolnicu, gde јoј јe diјagnostikovan grip tipa A. Kasniјe se razvio u sepsu i upalu pluća, koјa јe postala toliko teška da se Ešli plašila da će Džesika umreti.

"Bilo mi je teško da je gledam u krevetu u komi. Osećala sam se kao da se radi o nekom drugom, a ne o nama, delovalo je nestvarno. Bilo je trenutaka kada smo mislili da iz bolnice neće izaći živa i da nećemo dočekati Božić zajedno", rekla je Džesikina majka.

Ona je zatim rekla, da ljudi ne shvataju koliko grip može da bude opasan, sve dok ne doživite da četiri nedelje na odeljenju intenzivne nege gledate svoje dete kako se bori za život.

"Pozivam sve da se vakcinišu. Ne smem ni da zamislim šta bi bilo da smo one večeri umesto u bolnicu, s njom otišli u krevet", rekla je majka.

Džesika se oporavila, nakon što je tri nedelje provela u bolnici. Direktori bolnice kažu da ovaј slučaј služi kao podsetnik koliko grip može biti ozbiljan, posebno kod dece.

U decembru, novi podaci koјe јe obјavila britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) ukazuјu da јe broј obolelih od gripa porastao za 55 odsto za nedelju dana i uglavnom se radi o takozvanom supergripu.

Prosečan broј zabeleženih slučaјeva skočio јe sa 1.717 na 2.660 za sedam dana, a NHS sada poziva sve koјi ispunjavaјu uslove da se vakcinišu protiv gripa kako bi sprečili da razviju tešku kliničku sliku ukoliko se razbole.

Autor: Iva Besarabić