DNK TRAG POSLE 6 GODINA OTKRIO SILOVATELJA: Sejao strah na železničkim stanicama - Evo kako je uhvaćen

Dva seksualna napada na železničkim stanicama u Entlebuhu i Volhusenu u Švajcarskoj rasvetljena su zahvaljujući DNK analizama i povezana s jednim muškarcem.

Počinilac je preminuo tokom trajanja krivičnog postupka 2025. godine.

U kantonu Lucern su 2019. i 2024. godine zabeleženi pokušaji silovanja na železničkim stanicama u Entlebuhu i Volhusenu. Zahvaljujući opsežnoj istrazi i DNK tragovima, tužilaštvo i policija u Lucernu uspeli su da identifikuju počinioca. Muškarac je u međuvremenu preminuo.

Krajem septembra 2019. godine, na železničkoj stanici u Entlebuhu u Švajcarskoj, jedna žena postala je žrtva seksualnog napada. Tada nepoznati muškarac pratio ju je, oborio na zemlju i seksualno uznemiravao. Žrtva je uspela da pobegne. Kako uprkos intenzivnoj istrazi počinilac nije mogao da bude identifikovan, Državno tužilaštvo u Surzeu je obustavilo postupak.

Tragovi vodili do muškarca iz Eritreje

U decembru 2024. dogodio se još jedan napad na železničkoj stanici u Volhusenu. Tada nepoznati počinilac seksualno je napao jednu ženu i fizički je ugrozio. Prolaznici su intervenisali, nakon čega je napadač pobegao. Žrtva je zadobila lakše povrede.

U oba slučaja policija u Lucernu obezbedila je DNK materijal. Opsežna istraga dovela je do osumnjičenog muškarca iz Eritreje, čiji se DNK poklopio sa tragovima pronađenim na mestima zločina. Tokom trajanja krivičnog postupka, osumnjičeni je preminuo 2025. godine, zbog čega je tužilaštvo sada obustavilo oba postupka.

Autor: Iva Besarabić