Teroristički napad u kojem su učestvovala dva zločinca tokom napada na Jevreje koji su učestvovali u proslavi Hanuke na Bondi plaži snimljen je iz više uglova.
Jedan od snimaka ovog gnusnog zločina nabavila je britanska novinska kuća Skaj njuz.
Napadač, čije se lice dobro vidi, prvo puca sa mosta, a onda silazi među šatore i puca u civile.
Sky News has obtained footage of the gunmen around Bondi Beach during the terror attack.— Sky News (@SkyNews) 14. децембар 2025.
One of the gunmen has been named as 24-year-old Naveed Akram. pic.twitter.com/XDU83ZuAhx
Otkriven je i identitet ovog napadača - zove se Navid Akram.
U međuvremenu, pojavio se i snimak iz drona koji je snimio teroristički napad.
Drone footage of terrorist attack occurred at Sydney's Bondi Beach during a Hanukkah celebration organized by the local Jewish community. pic.twitter.com/RNFS9zHmBk— NextMinute News (@nextminutenews7) 14. децембар 2025.
U napadu je ubijeno najmanje 12, a ranjeno 29 ljudi.
Autor: Marija Radić