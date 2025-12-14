AKTUELNO

Svet

TERORISTA PUCA SA MOSTA, A ONDA SILAZI MEĐU ŠATORE I OTVARA VATRU NA CIVILE: Pojavila se dva nova snimka! Evo kako je sve izgledalo sa zemlje i drona (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Mark Baker ||

Teroristički napad u kojem su učestvovala dva zločinca tokom napada na Jevreje koji su učestvovali u proslavi Hanuke na Bondi plaži snimljen je iz više uglova.

Jedan od snimaka ovog gnusnog zločina nabavila je britanska novinska kuća Skaj njuz.

Napadač, čije se lice dobro vidi, prvo puca sa mosta, a onda silazi među šatore i puca u civile.

Otkriven je i identitet ovog napadača - zove se Navid Akram.

U međuvremenu, pojavio se i snimak iz drona koji je snimio teroristički napad.

U napadu je ubijeno najmanje 12, a ranjeno 29 ljudi.

pročitajte još

OD SUTRA U SRBIJI VELIKA AKCIJA POLICIJE: Posebno će se pratiti ova DVA PREKRŠAJA

Autor: Marija Radić

#Jevreji

#Teroristi

#identitet

#most

#snimci

POVEZANE VESTI

Svet

POGLEDAJTE KAKO JE SAVLADAN TERORISTA IZ SIDNEJA! Čovek HEROJ ga dohvatio s leđa, usledila je borba na život i smrt! (FOTO/VIDEO)

Svet

POJAVIO SE NOVI SNIMAK POČETKA MASAKRA: Kupači u početku nisu bili svesni šta se dešava, dok nisu počeli da beže (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Svet

OVO JE NAPADAČ IZ SIDNEJA! Nemilosrdno ubijao ljude na plaži, a onda ga je prodavac voća i povrća Ahmed savladao

Svet

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Terorista otkrio detalje nakon masakra u Moskvi, priznao šta je uradio sa oružjem (VIDEO)

Svet

NOVI BILANS MASAKRA U SIDNEJU: 12 mrtvih, skoro 30 povređenih! Potvrđeno da je reč o TERORIZMU

Svet

Šokantan snimak sa plaže: Policija reanimira jednog napadača, drugog odvode sa lisicama nakon masakra! TELA NA SVE STRANE (FOTO/VIDEO)