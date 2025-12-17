EVROPSKA UNIJA UKIDA RUSKI GAS DO 2027: Evropski parlament doneo KONAČNU odluku, usvojen je PLAN

Evropski parlament je u sredu odobrio plan EU za postepeno ukidanje uvoza ruskog gasa do kraja 2027. godine, čime je prevaziđena pretposlednja pravna prepreka pre nego što zabrana stupi na snagu.

Ranije ovog meseca, EU je pristala na zakon o prekidu veza sa Rusijom, bivšim najvećim evropskim dobavljačem gasa, nakon što se zaklela da će to učiniti nakon potpune invazije Moskve na Ukrajinu 2022. godine.

Zakonodavci su glasali sa 500 glasova za, 120 protiv i 32 uzdržana. Zabrana i dalje zahteva formalno odobrenje ministara EU, što se očekuje početkom sledeće godine. Zvaničnici očekuju da će zemlje odobriti sporazum bez izmena.

Zakon je osmišljen tako da ga odobri većina zemalja, što bi mu omogućilo da prevaziđe protivljenje Mađarske i Slovačke, koje žele da održe bliske veze sa Moskvom.

Prema sporazumu, EU će obustaviti uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa do kraja 2026. godine i gasa iz cevovoda do kraja septembra 2027. godine.

Od oktobra, Rusija je činila 12% uvoza gasa u EU, što je pad u odnosu na 45% pre invazije na Ukrajinu 2022. godine. Mađarska, Francuska i Belgija su među zemljama koje još uvek dobijaju zalihe.

Evropska komisija je saopštila da će početkom 2026. godine takođe predložiti zakon o postepenom ukidanju uvoza ruske nafte.

Autor: Iva Besarabić