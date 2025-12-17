ORBAN IZ BRISELA PRED SAMIT EU: Tretman prema Srbiji je loš i sramotan! Srbija je najvažnija u regionu i ništa bez nje ne može da se uradi

Mađarski premijer Viktor Orban prilikom dolaska na samit EU Zapadni Balkan u Briselu, na pitanje novinara o odsustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao da je Srbija ključna zemlja, ali da je ceo proces proširenja doživeo potpuni neuspeh u poslednje četiri godine.

Dodao da se Srbija nije pomerila u pregovaračkom procesu i da je tretman prema njoj loš i sramotan.

Između ostalog, rekao da u ekonomskom smislu Srbija najvažnija u regionu.

Dodao i da brani Evropu od migranata i da ništa u regionu ne može da se uradi bez Srbije.

Na kraju je naglasio da Mađarska podržava Srbiju da krene napred.

Autor: S.M.