UČENIK DONEO NOŽ NA ČAS, IZBO NASTAVNIKA MATEMATIKE! Muškarac u teškom stanju, školarac objasnio policiji "zašto" je ranio profesora

Nakon napada je privedena i radnica obezbeđenja. Ona nije pretražila tinejdžera, uprkos tome što je detektor metala bio aktiviran.

Okružni sud Sankt Peterburga pritvorio je tinejdžera optuženog za napad nožem na nastavnika, saopštila je danas pres-služba svih gradskih sudova.

Osumnjičeni, koji je optužen za pokušaj ubistva, zadržan je u pritvoru do 15. februara, navodi se u izveštaju.

U ponedeljak ujutru, učenik devetog razreda došao je u školu sa nožem i izbo svog nastavnika matematike, navodno zbog loše ocene. Nastavnik je hospitalizovan u teškom stanju. Napadač je takođe prevezen u bolnicu.

Prema podacima Istražnog komiteta Rusije, školarac je ruskoj policiji delimično priznao krivicu .

Nakon napada je privedena i radnica obezbeđenja. Ona nije pretražila tinejdžera, uprkos tome što je detektor metala bio aktiviran, što mu je omogućilo da unese nož u školu. Žena je optužena za pružanje nebezbednih usluga.

Izjasnila se krivom. Pritvor još nije određen.

