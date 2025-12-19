Fotografija na zidu iza Putina je JASNA PORUKA UKRAJINI: Britanci primetili na mapi Rusije nešto što vojska Kremlja još nije ni osvojila

Ruski predsednik Vladimir Putin sumira rezultate 2025. godine danas u programu "Direktna linija" koji se uživo emituje iz Moskve.

Prva takva emisija je organizovana 2001, a od 2023. je spojena sa novogodišnjom konferencijom za štampu šefa Kremlja pod nazivom "Rezultati godine".

Na zidu iza Putina nalazi se mapa Rusije koja šalju jasnu poruku.

Skaj njuz primećuje da se, kada se pogleda njena krajnje leva strana, shvata da tu nije prikazan samo Krim, već se uz poluostrvo koje je pripojeno 2014. nalaze i četiri ukrajinske oblasti koje je Moskva anektirala 2022. - Donjecka, Luganska, Zaporoška i Hersonska.

Britanska televizija navodi da ruske snage još nisu u potpunosti osvojile ove teritorije, ali da to nije sprečilo Putina da ih prikaže kao ruske.

Navodi se da ovim šef Kremlja deluje da šalje signal da nema nameru da odustane od njih.

Upravo ove teritorije predstavljaju glavnu tačku spoticanja u pregovorima o mirovnom sporazumu Ukrajine i Rusije.

