(UZNEMIRUJUĆE) BACIO DIMNE BOMBE, PA NOŽEM IZBO PUTNIKE U METROU: Napadač izvršio MASAKR, a onda skočio sa zgrade? HOROR snimak

Najmanje tri osobe su ubijene, a pet drugih je povređeno u napadu nožem u metrou u Tajpeju u petak, rekao je portparol vatrogasne službe za AFP, dodajući da je i napadač mrtav.

Motiv napada još nije poznat, rekao je novinarima premijer Čo Jung-taj, dodajući da je reč o „namernim“ delima.

Napadač je nosio masku i bacio „pet ili šest Molotovljevih koktela ili dimnih bombi“ na glavnu stanicu metroa, rekao je on.

Gradonačelnik Čang Van-an rekao je da je osumnjičeni verovatno „izvršio samoubistvo skočivši sa zgrade kako bi izbegao hapšenje“ i da je jedna od žrtava poginula pokušavajući da spreči napad.

Vlasti su udvostručile mere bezbednosti širom ostrva kao odgovor na incident.

Sve glavne lokacije - železničke stanice, autoputevi, stanice metroa i aerodromi - su u stanju visoke pripravnosti, rekao je premijer.

Snimak pogledajte ovde.

Predsednik Laj Čing-te je obećao da će vlasti brzo rešiti slučaj.

Nasilni zločini su retki na Tajvanu. Ali 2014. godine, sličan napad na metro u Tajpeju je užasnuo građane. Napadač je nožem ubio četiri osobe. Zbog toga je pogubljen 2016. godine.

