5 ključnih zaključaka Putinovog godišnjeg obraćanja: Da li je 'cirkus' uleteo slučajno ili sa namerom?

Suprotno obećanjima Kremlja, godišnja sesija pitanja i odgovora predsednika Vladimira Putina nikada zapravo nije trenutak u kojem Rusi iznose ono što im je na duši, piše Politico.

U stvarnosti, funkcioniše obrnuto: događaj Putinu služi kao platforma da prenese ono što je njemu u tom trenutku najvažnije.

U trenutku kada predsednik SAD Donald Tramp pokušava da izdejstvuje neuhvatljiv mirovni dogovor do kraja godine, držeći svoje sagovornike u Briselu i Ukrajini u stanju nervoznog iščekivanja, geopolitički ulozi ove godine bili su veći nego inače.

Kako bi se obezbedilo jedinstvo poruke, konferencija za novinare u petak bila je, po tradiciji, pažljivo koreografisana, a pitanja, kojih je prema Kremlju bilo oko tri miliona, temeljno proverena.

Ipak, čini se da je nekoliko komentara promaklo cenzorima, što je ponudilo tračak iskrenosti.

Evo pet ključnih zaključaka sa ovogodišnjeg maratonskog uključenja.

Otkako je Kremlj, nakon potpune invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, zabranio upotrebu reči "rat" pod pretnjom krivičnog gonjenja, mnogo se toga promenilo.

"Rat ili mir?", pitao je jedan od voditelja emisije Putina koji je izgledao o pušteno, dok je događaj počinjao nešto posle podneva po lokalnom vremenu.

Pitanje je postavilo ton za gotovo pet sati koji su usledili, tokom kojih je rat u Ukrajini ostao u samom centru pažnje.

Koristeći pitanja vojnih dopisnika, veterana, pa čak i supruge poginulog vojnika, Putin je jasno stavio do znanja da, po njegovom mišljenju, ruski rat teče po planu, a da su svi problemi posledica "preterane birokratije".

U trenutku kada različita istraživanja pokazuju da su mnogi Rusi nestrpljivi i žele neku verziju mira, Putin pojačava svoj poziv na okupljanje zemlje oko zajedničkog rata, rekao je za Politico moskovski politički analitičar Andrej Kolesnikov.

Poruka je da je "pobeda, u obliku mira po ruskim uslovima, blizu i da je stanovništvo ujedinjeno u podršci" ratu, rekao je on.

Gledaocima bi se moglo oprostiti ako su pomislili da su se vratili u februar 2022. godine, kada je Putin izlagao razloge za invaziju na Ukrajinu.

Naizgled pokušavajući da ostane u dobrim odnosima sa Trampom, Putin je poručio da je Moskva "spremna i voljna" da postigne nekakav dogovor o Ukrajini.

Međutim, jezik koji je potom koristio sugeriše suprotno. Govorio je o "kijevskom režimu", koji je, kako je rekao, došao na vlast putem "državnog udara", i tvrdio da se Rusija bori protiv "neonacizma". Takođe je nagovestio zahteve Moskve da Kijev odustane od ambicija za članstvo u NATO i da se povuče iz istočne Ukrajine.

Kao i uvek, Putin se pozvao na "korene uzroka" rata, navodeći širenje NATO kao opravdanje za invaziju na Ukrajinu.

Dok je hvalio Kinu i Belorusiju zbog bliskih odnosa sa Moskvom, Evropa i NATO izazvali su Putinov gnev.

Gotovo se izvinio zbog toga što je ranije ove nedelje, na sastanku sa Ministarstvom odbrane, evropske lidere nazvao "malim prasićima", rekavši da su mu te reči "izletele".

Ali to ga nije sprečilo da ih nazove "razbojnicima" zbog želje da koriste zamrznutu rusku imovinu za pomoć Ukrajini.

Putinova glavna meta, međutim, bio je generalni sekretar NATO Mark Rute, koji je prošle nedelje upozorio Evropljane da se pripreme za rat razmera kakve su doživeli njihovi "dede i pradede".

"Zaista želim da pitam: slušajte, šta vi to govorite o pripremama za rat sa Rusijom?", ukorio je Putin. "Umete li uopšte da čitate? Pročitajte Nacionalnu strategiju bezbednosti SAD."

Odgovarajući na pitanje Stiva Rozenberga sa BBC-ja o mogućnosti vojne eskalacije, Putin je obećao: "Neće biti novih specijalnih vojnih operacija ako se prema nama budete odnosili s poštovanjem i uzimali u obzir naše interese."



Nije sve bilo spoljnopolitičko obraćanje. Putin je odvojio vreme i da se posveti finansijskim brigama građana usled usporavanja privrede i visoke inflacije, dok Kremlj obilato finansira odbrambeni sektor.

Nabrajajući statističke podatke, insistirao je da nema razloga za zabrinutost, hvaleći "promišljene poteze" finansijskih institucija koje, prema njegovim rečima, stabilizuju ekonomiju.

U međuvremenu, tvrdio je, Rusi se masovno prijavljuju za borbu. "Ima vrlo mladih momaka, studenata, koji uzimaju akademsku pauzu kako bi potpisali ugovor sa vojskom i učestvovali u borbenim operacijama", rekao je.

U stvarnosti, Rusija je pretrpela procenjenih milion žrtava u ratu, a oni koji su mobilisani u jesen 2022. godine još nisu pušteni kućama, što ukazuje na to da vlasti imaju poteškoća da popune redove.

Ali Putina "ne brine cena nastavka 'specijalne vojne operacije', bilo finansijska, ljudska ili psihološka", rekao je Kolesnikov.

Iako je rat zauzeo većinu vremena, Putin je svoje odgovore povremeno prožimao referencama na još jednu omiljenu temu: "tradicionalne vrednosti".

Upozorio je druge zemlje da rizikuju da im Evropa zapleni imovinu zbog njihove konzervativne politike.

"Sutra se nekome možda neće svideti politika vezana za LGBT zajednicu", rekao je. "U muslimanskim i islamskim zemljama postoje mnogi veoma strogi zakoni koji štite njihove tradicionalne vrednosti, a to su i naše zajedničke tradicionalne vrednosti."

Nakon što je 23-godišnji student iskoristio priliku da u programu zaprosi svoju devojku, Putin je pohvalio mladića jer je započeo vezu sa partnerkom još u srednjim tinejdžerskim godinama.

"Na Kavkazu imaju dobru tradiciju da se deca udaju i žene u mladim godinama. Trebalo bi da se ugledamo na njihov primer", rekao je.

Ono što je, kako je Putin u drugom trenutku sažeo, ujedinjavalo sve one koji se bore za Rusiju na frontu, bile su njihove "zajedničke vrednosti".

Za gledaoce, najzanimljiviji deo scene bio je veliki ekran na kojem su se prikazivale poruke običnih Rusa.

Neke su se savršeno uklapale u opšti ton događaja: "Kako mogu da pomognem da Rusija postane carstvo?", glasila je jedna poruka.

Druge, međutim, nisu.

"Ovo nije direktna linija, već cirkus", stajalo je u poruci koja se nakratko pojavila na ekranu.

"Vladimire Vladimiroviču, petak je, možemo li da otvorimo pivo?", glasila je druga.

Nije jasno da li Kremlj namerno dopušta da takve poruke prođu kako bi događaju dao privid legitimiteta, ili neki Rusi jednostavno imaju sreće, zaključuje Politico.

Autor: S.M.