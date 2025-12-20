Policijska akcija u Italiji: Velika operacija protiv droge u nekoliko gradova, 384 hapšenja

U velikoj policijskoj operaciji sprovedenoj u više gradova i provincija, usmerenoj na suzbijanje trgovine drogom i drugih oblika rasprostranjenog kriminala, uhapšene su 384 osobe i podneto je 655 krivičnih prijava, saopštili su nadležni organi.

Tokom akcije identifikovano je više od 95.000 osoba, među kojima 16.701 stranac i 10.848 maloletnika, prenela je Ansa.

Operaciju je koordinirala Centralna operativna služba, uz angažovanje Letećih odreda.

U okviru akcije zaplenjeno je oko 1.400 kilograma narkotika, uključujući 35 kilograma kokaina, 1.370 kilograma kanabinoida i jedan kilogram heroina.

Policija je zaplenila i 41 komad vatrenog oružja, 80 komada hladnog oružja, kao i više od 300.000 evra u gotovini, za koje se sumnja da potiču od trgovine drogom.

Nadležni su identifikovali i više profila na društvenim mrežama, koji se proveravaju zbog sadržaja za koji se sumnja da je povezan sa krivičnim delima, a sa ciljem njihovog eventualnog prijavljivanja pravosudnim organima radi blokade.

U okviru operacije sprovedene su i ciljane kontrole prodavnica koje prodaju proizvode na bazi konoplje.

Provereno je više od 300 prodavnica, pri čemu je pet objekata zaplenjeno u tri grada.

U tom delu akcije uhapšene su tri osobe, dok je 141 osoba optužena, uključujući vlasnike i menadžere.

Tom prilikom zaplenjeno je gotovo 300 kilograma kanabinoida, za koje su preliminarne analize pokazale da imaju narkotička svojstva.

Autor: Marija Radić