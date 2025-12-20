Zelenski: Završena prva runda razgovora ukrajinske i američke delegacije u SAD

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je u Sjedinjenim Američkim Državama završen prvi krug razgovora između ukrajinske i američke delegacije i da očekuje izveštaj šefa ukrajinske delegacije Rustema Umerova uoči naredne runde pregovora.

Detalji izjave

Zelenski je istakao da će ga tim kontaktirati i izneti rezultate prvog bloka dijaloga, nakon čega će se znati kako da se nastavi proces.

Tokom zajedničkog obraćanja medijima sa premijerom Portugala Luisom Montenegrom, Zelenski je naglasio da se u SAD nalaze i predstavnici Rusije i Evrope.

Dodao je da će o detaljima razgovora u Vašingtonu moći da govori tek nakon što dobije izveštaj od Umerova.

Razgovori ukrajinske i američke delegacije deo su šireg diplomatskog procesa u Vašingtonu, u kojem učestvuju i predstavnici drugih međunarodnih aktera. Cilj je da se razmotre naredni koraci u vezi sa sukobom u Ukrajini i podrškom Kijevu.

Autor: Dalibor Stankov