KO JE GADAFIJEVA JEDINA KĆI? Muž i dete joj poginuli, ona se zaklela na osvetu (FOTO)

Kao jedino žensko dete u velikoj porodici, bila je očeva miljenica i imala je značajan uticaj na njega.

Ajša Gadafi jedina je ćerka čuvenog libijskog vođe Muamera el Gadafija, koji je okrutno svrgnut sa vlasti, nakon 42 godine, zbog svega što je činio.



Pravnica, političarka i bivša ambasadorka Ujedinjenih nacija od oca je nasledila harizmu, prkosan pogled i kontroverzne stavove, a svojevremeno su je zvali "Klaudija Šifer severne Afrike".

U poslednje vreme posvetila se slikarstvu, a u njoj i dalje tinja želja za osvetom...

Od Gadafijeve ćerke dugo nije bilo lako ni traga, ni glasa. Međutim, u oktobru prošle godine iznenada se pojavila u Moskvi, izazvavši veliko interesovanje medija. Prisustvovala je otvaranju izložbe svojih slika u Državnom muzeju orijentalnih umetnosti. Radove je posvetila, a kome drugom, nego svom ocu, Pukovniku Gadafiju. Besmrtnom u srcima mnogih Libijaca, i ne samo njih.

- Mogu samo da kažem da ova platna nisu naslikana mojom rukom, već mojim srcem, istakla je jedina ćerka i mezimica libijskog vođe čiji lik i delo ne prestaju da intrigiraju svet, iako ga na tom svetu već dugo nema.

Ajša se školovala u Parizu, gde je završila srednju školu i Američki univerzitet. Pravne nauke doktorirala je na Sorboni. Uz to je bila i general pukovnik libijske vojske. Kao jedino žensko dete u velikoj porodici, bila je očeva miljenica i imala je značajan uticaj na njega.

Bila je deo advokatskog tima koji je branio nekadašnjeg iračkog predsednika Sadama Huseina, što je možda najistaknutija uloga u njenoj pravničkoj karijeri. Aktivno je učestvovala u pregovorima između libijskih kompanija i korporacija iz Evropske unije. Pažnju zapadnih medija privlačila je političkim angažovanjem, ali i atraktivnim izgledom zbog kojeg je dobila nadimak "Klaudija Šifer severne Afrike". Gadafi ju je, kažu, zvao "Princeza".

Željna osvete

U februaru 2011, protesti koje je pokrenulo "Arapsko proleće" prelili su se u Libiju. Ovom zemljom do tada je 42 godine suvereno vladao Muamer el Gadafi. Za razliku od zemalja Magreba, gde su se smene vlasti izvodile uz minimum nasilja, Libija je utonula u brutalni građanski rat. Pukovnik je ubijen 20. oktobra iste godine, a njegova supruga i deca koja su preživela pobegli su u Alžir dva meseca ranije. Ajša Gadafi, jedina ćerka svrgnutog lidera, u izbelištvu je na svet donela devojčicu.

Mala Safija, koja je ime dobila po baki, Safiji Farkaš, rođena je 30. avgusta. U tom trenutku Ajša je imala 35 godina i tek trodnevni izbeglički staž. Sa majkom i braćom čekala je vesti iz domovine. Nisu bile dobre. Gadafi je lišen života. Surova egzekucija naočigled celog sveta... Pre toga, u julu, ostala je i bez supruga i oficira Ahmeda el Gadafija el Gašija, koji nije doživeo da vidi četvrto dete. Jedno od starije dece ubile su NATO bombe.



Dan pre nego što se porodila izgubila je i mlađeg brata Hamisa. Stradao je tokom napada na njegov konvoj u blizini Tripolija. Još jedan mlađi brat, Sejf el Arab, poginuo je u vazdušnom napadu na kuću u kojoj je boravio. Stariji Mutasim zarobljen je zajedno sa ocem i pogubljen istog dana. Ostali su preživeli, ali je njihova sudbina dugo bila nepoznata. Znalo se samo da su izbegli u Alžir, i tada im se izgubio svaki trag.

Kada se razmatra politički uticaj i ugled van granica Libije, Ajša Gadafi i njen stariji brat Sejf el Islam bili su ubedljivo najuspešniji potomci bivšeg libijskog vođe. Oboje izuzetno obrazovani, harizmu su nasledili od oca, a pre građanskog rata bili su viđeni kao nosioci prozapadnih, liberalnih vrednosti.

Sve do rata 2011. njena uloga u javnom životu zemlje bila je pozitivno ocenjivana, uglavnom zahvaljujući promovisanju ženskih prava i generalnom zalaganju za ljudska prava u ovom delu Afrike, što joj je donelo funkciju ambasadorke dobre volje pri Ujedinjenim nacijama. Često pojavljivala bez tradicionalnog hidžaba, ističući ideje i ideale za koje je živela.

Izbijanje građanskog rata dovelo je do radikalne promene u načinu na koju je međunardona zajednica posmatrala celu porodicu, samim tim i nju. Nakon pada Tripolija utočište su pronašli u obližnjem Alžiru kako bi se spasili progona od strane nove, radikalne libijske vlasti. Međutim, Ajša Gadafi nije se smirivala. Posle ubistva Gadafija davala je oštre izjave u kojima je pozivala na osvetu i oružani otpor, otvoreno preteći teroristima Al Kaide koji su preuzeli državu i zbacili njenog oca. Od Gadafija je očigledno nasledila prkos i kontroverzne stavove.

Od pretnji je naposletku odustala i odabrala sultanat Oman kao svoje novo prebivalište. Prema poslednjim informacijama, ono je i dalje aktuelno. Vlasti Omana dozvolile su joj boravak pod uslovom da se više nikad ne bavi nikakvom političkom aktivnošću.

Evropski sud je 2021. uklonio ime ćerke Muamera Gadafija sa liste osoba koje su pod sankcijama. Institucija sa sedištem u Luksemburgu obrazložila je odluku time što je dokazano da Ajša Gadafi više ne predstavlja pretnju međunarodnom miru i bezbednosti u regionu, da ne učestvuje u političkom životu Libije i da godinama ne boravi u toj zemlji.

Autor: D.Bošković