Munjez otkrio koja je razlika između njegovog i Terzinog "NN" očinstva! (VIDEO)

Munjez se dotakao teme njega i Terze, kao "NN" očeva!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a sledeće pitanje bilo je takođe za Danijela Dujkovića Munjeza.

- Da li te nerviraju Sanjina pitanja, da nije moguće da nisi znao za sve to? - pitao je Darko.

- Drago mi je što je to Sanja pitala, čije mišljenje cenim ovde. Objasnio sam joj sve. Video sam Stefani dva puta za vreme koje sam proveo van rijalitija, u jako lepom izdanju. Nisam mogao da znam nikako, ništa nije odavalo utisak da je ona trudna - rekoa je Munjez.

- Da li učiš na Terzinim greškama? - pitao je Darko.

- Razgovarali smo mi na temu "NN" očeva. On je to napravio iz svoje neke greške, naša situacija je totalno drugacija. Terza je ovde imao jako veliki pritisak, iz tog razloga je on imao velike greške ovde - rekao ja Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.