Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa proširenim kolegijom načelnika Generalštaba. Glavne teme su bile doktrina Vojske Srbije, velika vojna parada i nestabilnost u svetu posle napada Amerike na Iran, ali se Vučić dotakao i političke situacije u zemlji.

Na pitanje o izborima i planovima, kaže da je sinoć dobio jedno istraživanje.

- Vi blokaderi nikakvu šansu nemate u narodu. Zato je sve više besa, ludila i sve više nekontrolisanih postupaka. Sumanutih stvari, smejaće se ljudi nivou ludila. Ali ja nisam zadovoljan. Da li bismo pobedili danas. Pa bi, i u Beogradu i u Novom Sadu. A da li bismo pobedili za godinu i po. To je bilo upitno, ali sada vidim prozor i za to.

Ja uvek gledam unapred. Uskoro ćete da vidite kako su krali izbore u Kosjeriću, dokazne materijale i sve. Od 2. jula ćete da vidite kako su dobili glasove i na kojim mestima. I čemu su služili bajkeri, priznanja ljudi koji su u tome učestvovali - rekao je on.

Predsednik kaže da žena sudije koji je oslobodio napadače na Draganu Ćendić nije izabrana za tužioca, i da je to razlog za njegove odluke.

- Dakle, ne brinite, za godinu, godinu i po dana biće još ubedljivija pobeda nego što je to bilo do sada - rekao je on.

Kaže da je ranije govorio o obojenoj revoluciji, a da se sada sami blokaderi pozivaju na Arapsko proleće.

- Ko ne zna, to je organizovano 2011. godine, sa strane, pre svega od CIA i ekspoziture njihove, NED-a. Krenulo je samospaljivanje Muhameda Buzaizija u Tunisu. Zbog navodne policijske korupcije, a onda se videla sva organizacija. Posle toga su usledili Libija i Egipat. To je naravno bilo povezano sa pokretom Muslimanskog bratstva, koji su imali podršku Turske i Katara, i suprotstavljali se svim umerenim pokretima. U Egiptu je na vlast došao Muhamed Morsi. On je posle priznao Kosovo. Onda Libija sa rušenjem Gadafija, i potpunim haosom. Dobro je da su konačno priznali da je obojena revolucija, jedino što moraju da shvate da je to propalo - naglasio je predsednik.

On ističe da blokaderi nemaju nikakvu šansu više, ni u policiji ni u bilo kojoj instituciji.

- Dobro je da su konačno izašli sa idejama i politikom. Dobro je da su nam blokaderi rekli da je njihova politika da ruše Vučića na Vidovdan, zato što polovina njih smatra da je Kosovo nezavisno i da Srbija bude proglašena za genocidnu državu. To je dobro što ste priznali, ja nisam saglasan sa time, i boriću se protiv tih stavova.

Smenite me, smenite predsednika koji neće da prizna nezavisno Kosovo i neće da prizna da je Srbija genocidna država. Samo vodite računa da ne činite krivična dela. Da ne dolaze posle majke i očevi da vas pomilujem, pošto vam neću dati pomilovanje. Pa da zbog organizacije najgorih krivičnih dela završite 10-15 godina u zatvoru. Nemojte da radite to sebi i svojim porodicama. Ali hvala što ste rekli šta su vaši ciljevi - kazao je Vučić.

Autor: D.B.