Filip s još 5 muškaraca zlostavljao ženu 13 godina: Omamio je, a onda se iživljavao nad njom

jFilip Jang (49) iz Svindona optužen je za 56 seksualnih prestupa, uključujući više slučajeva silovanja nad bivšom suprugom Džoen Jang (48), zajedno sa još pet muškaraca, saopštila je policija britanskog okruga Viltšira.

Kako prenosi Skaj njuz, na teret mu se stavlja davanje supstance sa ciljem da omami ili savlada žrtvu radi seksualne aktivnosti, voajerizam, posedovanje neprimerenih fotografija dece i ekstremnih sadržaja.

Pored njega, pet muškaraca optuženo je za više seksualna dela nad žrtvom, koja je odlučila da odrekne automatskog prava na anonimnost.

Svi optuženi pojaviće se sutra pred Opštinskim sudom u Svindonu, a lokalna policija navodi da su dela počinjena između 2010. i 2023. godine.

Od 1976. godine, britanskim zakonom o seksualnim delima, osobe koje tvrde da su žrtve silovanja automatski imaju doživotno pravo na anonimnost, koje se može, ako žele, odrediti da se odrekne.

Autor: Marija Radić