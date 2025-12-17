UBIO 15 NA PLAŽI SMRTI! Najkrvaviji pokolj u Australiji u poslednjih 30 godina: Otac terorista LIKVIDIRAN, SIN PRED SUDOM

Navid Akram, jedini preživeli osumnjičeni za masovnu pucnjavu na plaži Bondi u Sidneju, optužen je za čak 59 krivičnih dela, uključujući 15 tačaka optužnice za ubistvo i jedno delo terorističkog napada, saopštila je policija Novog Južnog Velsa.

Drugi napadač, Sadžid Akram (50), koji je ujedno bio Navidov otac, ubijen je na licu mesta u razmeni vatre s policijom, navode zvaničnici.

U napadu je ubijeno 15 ljudi, dok je više desetina osoba ranjeno, a meta je bila jevrejska zajednica u Australiji tokom događaja kojim je obeležena prva noć Hanuke.

Najkrvavija pucnjava u Australiji od 1996. godine

Ovaj napad proglašen je za najsmrtonosniju pucnjavu u Australiji još od 1996. godine, posle masakra u Port Arturu u Tasmaniji koji je odneo 35 života, što ga svrstava među najtragičnije događaje u savremenoj istoriji zemlje.

Optužbe: pokušaji ubistva, teroristički simboli i eksplozivne naprave

Pored optužbi za ubistva, Navid Akram se suočava i sa 40 tačaka optužnice za nanošenje teških telesnih povreda sa namerom ubistva, kao i sa jednom optužbom zbog javnog isticanja zabranjenog simbola terorističke organizacije, prenosi BBC.

Policija je saopštila da su u vozilu koje su koristili napadači pronađene "domaće" zastave Islamske države, kao i improvizovane eksplozivne naprave (IED).

Saslušan iz bolničkog kreveta

Akram je tokom napada teško ranjen, a svoje prvo sudsko ročište imao je direktno iz bolničkog kreveta, potvrdio je lokalni sud u Novom Južnom Velsu.

Postupak je odložen do aprila 2026. godine, naveli su sudski zvaničnici.

Policija čeka da lekovi prestanu da deluju

Komesar policije Novog Južnog Velsa, Mal Lanjon, izjavio je ranije da policija čeka da dejstvo lekova popusti kako bi osumnjičeni mogao formalno da bude saslušan.

- Zbog pravičnosti postupka, neophodno je da on u potpunosti razume šta se tačno dešava - rekao je Lanjon.

Ranjeni i dalje u bolnicama, jedan u kritičnom stanju

Prema poslednjim podacima, 20 povređenih osoba i dalje se nalazi u bolnicama širom Sidneja, dok je jedna osoba u kritičnom stanju.

Napad proglašen terorističkim: "Motivisan ideologijom Islamske države"

Policija je napad zvanično okarakterisala kao teroristički čin, a australijski premijer Entoni Albaneze izjavio je da sve ukazuje na to da je napad bio motivisan ideologijom Islamske države.

Australija je u šoku, a istraga i dalje traje.

U Sidneju danas Dan žalosti, počele sahrane

U Sidneju je danas Dan žalosti, proglašen nakon najsmrtonosnije masovne pucnjave u toj zemlji u poslednje tri decenije.

Kako prenosi australijski ABC, počele su sahrane ubijenih u napadu na pripadnike jevrejske zajednice na sidnejskoj plaži izvedenom u nedelju, koji je okarakterisan kao teroristički čin.

Veliki broj ljudi okupio se danas u sinagogi na plaži Bondi kako bi prisustvovali sahrani istaknutog rabina Elija Šlangera.

