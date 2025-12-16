TERORISTA IZ SIDNEJA PROBUDIO SE IZ KOME NAKON POKOLJA: U toku ispitivanje u bolnici

Napadač iz Bondija, Navid Akram, osumnjičen za teroristički napad na plaži Bondi u Sidneju, probudio se iz kome u bolnici i sada ga, kako se izveštava, ispituje policija

Navid (24) i njegov otac Sadžid (50) optuženi su za ubistvo 15 ljudi koji su slavili Hanuku na plaži u Sidneju u nedelju. Sadžid je preminuo nakon što je upucan dok se sakrivao na pešačkom mostu sa svojim sinom dok su izvodili najsmrtonosniju masovnu pucnjavu u Australiji u poslednjih 30 godina.

Uprkos tome što su ga hrabri policajci više puta pogodili, Navidu je data kardiopulmonalna reanimacija koja mu je spasila život i hitno je prebačen u bolnicu. Stao je u kome, ali se ranije danas probudio, prema saopštenju policije Novog Južnog Velsa.

Dvojica strelaca su ubila petnaest nevinih ljudi, a desetine su hospitalizovane. Najmlađa žrtva je bila desetogodišnja devojčica po imenu Matilda, a najstarija je imala 87 godina.

Hrabri policajci su uspeli da uhapse oba napadača nakon napetog obračuna. Snimci prikazuju jednog iskusnog australijskog policajca kako se skriva iza drveta pre nego što ispali rafal prema uznemirenom ocu.

Policija je napad nazvala „hicem koji se dešava jednom u životu“ i pohvalila je detektivove neustrašive postupke.

Sin, takođe drugi strelac, zatim je dva puta pogođen i oboren dok policija upada.

Sadžid je pronađen mrtav kada su policajci stigli, a Navidu je na lice mesta data životno važna reanimacija. Snimak dolazi nakon što je video koji su snimili dvojica pronađen u Airbnb-u koji su ubice iznajmile pre svog napada.

Otac i sin poziraju sa oružjem i razgovaraju o svojim ekstremističkim stavovima na snimku.

Upravo su se vratili u Sidnej, u Australiji, nakon mesec dana provedenih na Filipinima, poznatom rasadniku islamskog ekstremizma. Po povratku sa Filipina, Akramovi su rezervisali kratkoročni iznajmljeni smeštaj za 45 funti po noćenju u Kempsiju, 19 kilometara od Bondija.

Dok su iznajmljivali imanje u Kempsiju, rekli su svojoj porodici da su na pecanju.

Autor: D.Bošković