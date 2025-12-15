NOVI ŠOK SNIMAK NAPADAČA IZ SIDNEJA: Upozorava ljude da beže, a onda nastavlja MASAKR (VIDEO)

Teroristički napad koji se dogodio juče na plaži Bondi, tokom proslave Hanuke (događaj "Hanuka pored mora"), ostavio je za sobom tragediju - 16 osoba je poginulo, a 42 su ranjene, uključujući decu i policajce. Incident je proglašen najsmrtonosnijom masovnom pucnjavom u Australiji od 1996. godine.

Napadači su bili otac i sin, Sadžid Akram (50) i Naved Akram (24), pakistanskog porekla, a pucali su na okupljene oko 18:40 časova.

Najšokantniji detalj napada su snimci koji prikazuju mlađeg napadača, Naveda Akrama, kako gestikulira rukom i upozorava prolaznike da se sklone i udalje, dok je istovremeno nastavljao da puca na ljude.

Napadači su prvobitno stajali na pešačkom mostu. Stariji Akram se u jednom trenutku spustio niz most kako bi se približio gomili, dok je 24-godišnjak ostao iznad.

Israeli & Australian media reports identify #NaveedAkram as the terrorist involved in the deadly #sydneyattack that killed innocent civilians. Reports state he is of #Pakistani origin and studied at Hamdard University in #Islamabad.#bondibeach#Pakistanhttps://t.co/1z3ALZpt9c — Dhotiram Jhule (@Dhotiramjhule_) 14. децембар 2025.

Drama je okončana herojskom intervencijom.

Civil, Ahmed al Ahmed (43), snimljen je kako se hrabro prikrada starijem napadaču s leđa, obara ga na zemlju i oduzima mu vatreno oružje. Ipak, policija je ubrzo zatim upucala Sadžida Akrama, koji je preminuo na licu mesta.

Drugi napadač, Naved Akram, zadobio je teške povrede i prebačen je u bolnicu pod strogom policijskom pratnjom. Žrtve su bile starosti od 10 do 87 godina.

Autor: Iva Besarabić