'UBICE SU OTAC I SIN' Policija otkrila šok detalje o krvavom napadu u Sidneju

Danas je izveden jedan od najstrašnijih napada u Australiji. Ubijeno je 16 ljudi (uključujući i napadača), a ranjeno više od 60. U napadu su učestvovala dvojica muškaraca koji su otvorili vatru na veliku grupu jevrejskih vernika koji su proslavljali praznik Hanukuna plaži Bondi u Sidneju.

Vlasti otkrile šokantne detalje o krvavom napadu u Sidneju

Policijski komesar Novog Južnog Velsa Malkolm Lanjon otkrio je da policija ne traži trećeg napadača, niti bilo koga više.

Govoreći o teroristima, on je rekao da su napad izvršili otac i sin, za koje se od ranije zna da imaju 50 i 24 godine.

Oca je ubila policija, a sin-terorista je u bolnici, kritično.

Istragom je utvrđeno da je šest komada oružja licencirano na oca i da je pronađeno na mestu pucnjave.

Dozvolu za nošenje oružja imao je oko deset godina.

Na licu mesta ubijeno 14, dvoje izdahnulo u bolnici

Nakon podataka o teroristima, policija je otkrila poneki detalj i o žrtvama napada.

Na licu mesta ubijeno je 14 ljudi, dok je 42 prebačeno u bolnice širom Sidneja.

Dvoje ranjenih, među njima devojčica od 10 godina i muškarac (40) su podlegli povredama. Dodaje se da su žrtve stare od 10 do 87 godina, a petoro je u kritičnom stanju.

Tramp: Očigledno antisemitski napad

Američki predsednik Donald Tramp osudio je danas teroristički napad u Sidneju na jevrejskom festivalu.

On je ocenio da je reč o "totalno antisemitskom napadu".

"Bio je eto stravičan napad, sa mrtvima i ranjenima. Očigledno, antisemitski", rekao je Tramp tokom božićnog okupljanja u Beloj kući.

Policija potvrdila da jedan nadač ima 24 godine, ubijeni imao 50

Policija australijske savezne države Novi Južni Vels objavila je podatke o dvojici terorista.

Iz policije u Sidneju kažu da je jedan od terorista bio muškarac star 50 godina i on je preminuo na licu mesta, jer su ga ustrelili policajci.

Drugi napadač, 24-godišnji muškarac, zadobio je povrede opasne po život i prebačen je u bolnicu pod policijskom pratnjom.

Autor: Marija Radić