Zaharova o izjavi Kaje Kalas: EU ovim pokazala da ne priznaje Kosovo!

Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je da izjava visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas o suverenitetu Danske zapravo znači odbijanje EU da prizna nezavisnost tzv. Kosova.

Zaharova o Grenlandu i Kosovu

Na svom Telegram kanalu Zaharova je komentarisala podršku Kaje Kalas suverenitetu Danske u svetlu imenovanja američkog specijalnog izaslanika za Grenland. Kako prenosi TASS, Rusija tu izjavu vidi kao indirektno odbijanje EU da prizna Kosovo.

Kalas o suverenitetu

Kaja Kalas je poručila da svi partneri iz EU moraju da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet, kao i da se pridržavaju međunarodnih obaveza na osnovu Povelje UN i NATO.

Tramp i Grenland

Američki predsednik Donald Tramp imenovao je guvernera Luizijane Džefa Lendrija za specijalnog izaslanika za Grenland. Lendri je najavio da će nastojati da ostrvo pripoji Sjedinjenim Američkim Državama, što je izazvalo diplomatski spor u Danskoj.

Tramp je ranije više puta izjavljivao da Grenland treba da postane deo SAD, pa čak pretio Danskoj visokim carinama ukoliko se ne odrekne ostrva. Tokom prvog mandata predlagao je i kupovinu Grenlanda, što su danske i grenlandske vlasti odbile.

