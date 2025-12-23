Uzbuna u Poljskoj: Podignuti NATO avioni!

Poljski i NATO avioni podignuti su rano jutros kako bi osigurali bezbednost poljskog vazdušnog prostora nakon masovnog ruskog napada na zapadnu Ukrajinu, blizu granice sa Poljskom.
Avioni u pripravnosti
Operativna komanda oružanih snaga Poljske saopštila je da su lovci podignuti u vazduh, dok su sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja na zemlji stavljeni u stanje pojačane pripravnosti.
Preventivne mere
Kako je navedeno, ove mere su preventivne prirode i imaju za cilj da zaštite poljski vazdušni prostor od mogućih incidenata u blizini granice.
Masovni napadi na Ukrajinu
Rusija je jutros izvela masovne vazdušne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, zbog čega su u više regiona uvedena vanredna isključenja struje.
