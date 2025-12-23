AKTUELNO

Uzbuna u Poljskoj: Podignuti NATO avioni!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Poljski i NATO avioni podignuti su rano jutros kako bi osigurali bezbednost poljskog vazdušnog prostora nakon masovnog ruskog napada na zapadnu Ukrajinu, blizu granice sa Poljskom.

Avioni u pripravnosti

Operativna komanda oružanih snaga Poljske saopštila je da su lovci podignuti u vazduh, dok su sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja na zemlji stavljeni u stanje pojačane pripravnosti.

Preventivne mere

Kako je navedeno, ove mere su preventivne prirode i imaju za cilj da zaštite poljski vazdušni prostor od mogućih incidenata u blizini granice.

Masovni napadi na Ukrajinu

Rusija je jutros izvela masovne vazdušne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, zbog čega su u više regiona uvedena vanredna isključenja struje.

Autor: Dalibor Stankov

